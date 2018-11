Mercado norteamericano

“Para Estados Unidos el nicho es clave, el mercado masivo no, las expectativas tienen que ser basadas en realidad”, refirió.

DeEsto representa una reducción de 6 veces en la fracción 6405.10.01 que concentra los productos elaborados con la parte superior de cuero.Al corte de agosto de 2018 este producto registró 5 mil 433 pares, lo que representa una disminución considerando que en agosto de 2017 se enviaron 34 mil 650 pares de la misma clasificación.Entre los dos periodos la diferencia de exportación bajó 537% entre agosto de 2017 y 2018 para el mercado norteamericano.La modificación en el mercado de consumo es una de las razones que explica esta situación coincidieron especialistas y fabricantes de calzado. Los jóvenes optan porLa clave para exportar a Estados Unidos es pensar en un nicho de mercado, recomendó Peter Mangione ex presidente de Fotwear Distributors and Retailers of America (FDRA) en entrevista paraEl especialista detalló que los cambios en el estilo de vida en el consumidor estadounidense han cambiado, actualmente se permite una vestimenta menos formal lo que se refleja en un menor consumo de calzado de piel.Exportar es una opción para el desarrollo de una marca dijo Mangione, pero los fabricantes deben voltear más a su mercado doméstico para aprovecharlo.Como un electrocardiograma se pueden leer las exportaciones de calzado de piel para Estados Unidos en los últimos cinco año en la fracción 6405.10.01 que conjunta los zapatos con la parte superior de cuero.La intermitente venta inició en 2013 la fracción generó envíos por 7 mil 233 pares, este mismo producto para 2014 bajó a 2 mil 285 pares.Al año siguiente en 2015 sumó 549 pares, el cierre de 2016 los envíos repuntaron a 64 mil 216 pares, bajando igualmente para 2017 que cerraron en 35 mil 574 pares.