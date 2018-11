Crean acciones por la diabetes

El Arco de la Calzada se iluminó de color azul mientras que, en la Plaza Catedral, así como diferentes Plazas de la Ciudadanía y Centros de Salud de León, se realizaron campañas de detecciones de glucosa, con módulos de información sin costo alguno, con motivo delLa fecha fue conmemorada por lacon una serie de actividades previas, durante y posterior al día oficial.“El objetivo fue que todas las personas asistieran a hacerse una prueba de glucosa y conocieran sus niveles, porque siempre es bueno saber, porque por cada persona que vive con diabetes hay una que vive con esa enfermedad y no lo sabe”, dijo Georgina Cano, presidenta de la asociación.Nuevamente se realizó la tradicional caminata familia DIActívate con salida de la Plaza Principal y meta en el Parque Explora.En este evento se contó con la participación de 250 personas, algunos Centros de Salud se sumaron para organizar su propia activación en el Parque Metropolitano.También se realizó el curso-taller “La Diabetes concierne a cada familia”, en el que personas con esta enfermedad y miembros de su familia tuvieron charlas con expertos en temas relacionados.“Lo que se trata es que los pacientes y sus familias participen porque muchas veces la mamá de la persona que vive con diabetes es la que cocina, entonces ella tiene que saber de la diabetes y sus cuidados, no únicamente el enfermo”.La conmemoración concluirá el miércoles 21 de noviembre con un foro de ponencias de expertos del sector salud relacionado con la diabetes, dirigido a estudiantes y profesionales de medicina y nutrición.El Foro será en el Real de Minas Poliforum y tendrá costo de 300 pesos para los profesionales y 200 universitarios.“Queremos que la gente con esta enfermedad conozca que hay una asociación donde si tú vives con diabetes te podemos apoyar”.“Todo el año tenemos becas, puedes venir y pedir un apoyo para los servicios que tenemos”.La asociación ofrece asesorías con educador en diabetes, psicología y nutrición, así como revisiones con médicos con chequeos de pie, ojo, riñón, corazón y dental.“Si tu vienes y no tienes beca te cuesta 100 pesos la revisión, y si tienes beca puede ser de 20 hasta 50 pesos, dependiendo de cada caso. Estas revisiones, si tienes diabetes, debes realizarlas por lo menos una vez al año”.