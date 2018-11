“Lo que más me impacta es que en una guerra suenan las armas, pero no suena el dolor humano, los traumas que deja en la sociedad y lo que impide a una juventud desarrollarse como una sociedad plena”, dijoen su ponencia en elRigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y, creador y presidente de, formaron parte del evento que organizó la, enLa experta en relaciones públicas especializada en asociaciones civiles, Verónica Umansky y el ex funcionario Rubén Aguilar, completaron el grupo de ponentes de temas encaminados a la construcción de un país con paz y armonía a través de acciones en la sociedad.La guatemalteca compartió con los más de mil asistentes la ponencia “Por una cultura de paz”, en la que puntualizó la importancia de la educación como herramienta principal para lograrlo.“Normalmente, cuando hablo de la paz hablo de la educación, no de la guerra, porque la paz para mí es educación, es cultura, es armonía y especialmente porque soy una mujer maya y de acuerdo a las enseñanzas de nuestros ancestros, la paz es plenitud de la vida”, compartió.La líder indígena invitó a sumar acciones positivas para logar formar rutas que transformen mentes y consciencias.“La humanidad está en crisis, los problemas que enfrenta son tan gigantes, tan inmensos, que si sólo los vemos nos vamos a frustrar”, expresó.La ponente compartió algunos códigos para obtener la paz tales como ser agradecido para lograr un estado de armonía, saber pedir perdón ante las equivocaciones, saber pedir más para poder continuar, ser positivo ante las adversidades y a actuar bajo consciencia plena.“Yo pienso que si yo tengo consciencia no puedo guardar silencio y si puedo hacer una acción tengo que hacer una que transforme y que debe tener como herramienta el diálogo, la negociación y solución política y no la guerra”.Aprovechó el acercamiento con los jóvenes y los exhortó a hacer buen uso de las redes sociales.Señaló que en éstas un 70% de su contenido es sobre cosas negativas como bullying, racismo, discriminación y odio, y al mismo tiempo los instó a construir mejores principios y valores.La prevención fue un tema importante en el que ella se esfuerza, dijo trabajar no sólo para condenar o por acciones que sólo la favorezcan como persona, ya que eso se desvanece con el tiempo.“Yo trabajo para reformar la ley, para que la ley funcione, para que haya precedentes históricos en la ley, estoy segura que estoy dejando una nueva tarea para la abogacía futura y sobre todo para que no se repitan los crímenes”.“Lo ideal no es que deba existir una guerra para tener una ocasión de construir la paz. La paz debe proceder de los valores”, expresó.