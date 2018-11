“Ya lo veían normal. Ellos estaban dispuestos a los que sea por tener registro. Decían que nada más rifaban y los registraban”, declaró.

Juan Antonio Luna pidió a jóvenes no firmar



“El único que nos decía que no firmáramos era Juan Antonio Luna y un auxiliar. Él empezó a abrir a la gente de Fuentes y por eso les tiraba mucha mier...”, declaró.

Un ex jugador de los Tiburones Rojos de VeracruzEl joven declaró que, asegurando que desconocía cómo fue que lo obtuvo. Aseguró que él no firmó con él y por ello, fue relegado del equipo.La fuente declaró quey a muchos jóvenes les decían lo mismo.Comentó también queCuando los jugadores no aceptaban, Fuentes dejaba a un lado la amabilidad y comenzaba a amenazar a los jóvenes.El entrevistado relató queDe acuerdo con Mediotiempo,En un comunicado, el club de futbol dijo desconocer a Fuentes como representante del equipo.