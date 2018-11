"Me duele mucho porque esa vez de la operación, era operarse los ojos y la papada, pero casi se muere", dijo la conductora del programa Primera Mano de Imagen Televisión.



"Se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", afirmó.



"Estaba a punto de morir, el no dijo nada, pero ahorita me duele mucho", expresó Noguera.

Luego de quecausará polémica por su nuevo "look", en el que se observa se cambió el rostro", una de sus ex parejas afirmó que hace unos años por este motivo estuvo a punto de morir.quien fue pareja de, reveló que hace unos años el cantante se hizo una cirugía en la cara muy peligrosa,Afirmó que el doctor le cortó unaque no debía ydijo que le da tristeza quese someta a cirugías porque no tiene necesidad debido a que es gran artista.