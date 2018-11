Los Borregos Hidalgo se imponen a la UP México

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo lograron abrir la semana 10 de la Liga de Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE) con un importante triunfo de 86-101 ante la UP México.



La escuadra dirigida por el estratega español, Sergio Molina se presentó en casa de UP México, un rival siempre complicado y ante quien hicieron un juego serio y basado en la filosofía del equipo para sumar un nuevo triunfo.



Por los Borregos de Tec Hidalgo registró un gran juego Emmanuel Trinidad quien aportó 21 puntos, seguido por Anthony Herrera con 15 y Otoniel Zulueta con 12, mientras que por el conjunto local Julio Ruiz consiguió 24 y Oscar Piña 15.



Este vienes a las 16:00 horas enfrentarán también como visitantes al Tecnológico de Monterrey de Santa Fe, en un duelo donde no se pueden confiar y deben mantener esa mentalidad que los mantiene hasta el momento como el único equipo invicto fuera de casa.