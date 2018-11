Estos son los datos más importantes que debes saber si haces compras este Buen Fin

Tus derechos

Es probable que te hayas enterado por laconstante de algunas tiendas físicas y en línea, pero ¿sabes qué comercios participarán en este programa? la lista se puede consultar en:Las empresas y sitios comerciales están regulados por la, por esto deben cumplir con las reglas que se estipulan aquí:. No podrán ofrecer productos con precios superiores al normalmente disponible en el mercado.La promoción debe respetar los precios, tarifas, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones ofrecidas.. Se debe evitar información o publicidad engañosa de las características del producto.Quedan prohibidas las prácticas comerciales abusivas. Se refiere a no entregar el producto o servicio al consumidor después de realizar el pago.Al incumplir con estas obligaciones, podrás hacer valer tus derechos tomando en cuenta los puntos que se incluyen en el artículo 50 y 92 de laExigir el cumplimiento.Aceptar otro bien o servicio equivalente.Cancelar el contrato.Recibir la diferencia económica entre el precio promocional y el normal, en caso de ser víctima de engaño.Podrás cobrar un pago de bonificación, no podrá ser menor al 20% del precio pagado.Debes saber que cualquier persona puede denunciar ante Profeco si es que los proveedores cometen alguna violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor y Normas Oficiales Mexicanas. Según el artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor estos son los requisitos en caso de imponer unaNombre completo y domicilio del denunciado o datos para su ubicación.Relación de los hechos en los que basa la denuncia, indicando el bien, producto o servicio de que se trate.Nombre y domicilio del denunciante.Antes de realizar tus compras, te sugerimos. Compartimos algunos tips que se publicaron en el sitioCompara productos parecidos de distintos establecimientos para hacer la mejor compra.Identifica tus necesidades y compra lo que te hace falta.No gastes más allá de tus posibilidades de pago, de lo contrario podrías ver perjudicada tu capacidad crediticia.