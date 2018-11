A días de acabar plazo para 'garantía', no acaban con fallas en Distribuidor Vial Benito Juárez

INAUGURAN Y HALLAN FALLAS



“No se ha entregado el Distribuidor al Municipio. Seguimos trabajando. Hemos tenido reuniones y el Municipio ha sido muy claro al señalar que no va a recibir el Distribuidor mientras no se corrijan todos los señalamientos que nos han hecho. Pero se sigue trabajando. Ya se hizo obra en las vialidades inferiores donde se hicieron reparaciones”, dijo Cortés Galván.



“Ya se tuvieron en la dirección general de carreteras federales de la SCT en México y se citó a los representantes de las empresas. Están obligados a realizar las reparaciones de las juntas.

A casi un año de que lapuso en marcha elel municipio lo ha querido recibir debido a que las constructoras no han terminado de reparar fallas.dijo que la empresase les dio de plazo hasta finales de este sexenio federal, es decir, hasta el día último de noviembre para cumplir con los trabajos.En diciembre del 2017 se abrió en su totalidad, pero surgieron fallas que no se han reparado.dijo que se hicieron una serie de observaciones por ello el municipio no se ha hecho cargo del Distribuidor vial.Entre los problemas fueron grietas en las lozas, las juntas en la parte alta, y reparación de vialidades laterales.Añadió que envió oficios a las empresas constructoras “a efecto de que si no cumplen los señalamientos que se hicieron se iba a aplicar las sanciones en las fianzas”.Pero el municipio ha sido muy claro y hasta que no terminen estas reparación no lo va a recibir. La idea es que se entregue antes de que termine la actual administración”, dijo el director de Obra Pública.La tercera etapa estuvo a cargo de la empresa Calzada Construcciones S. A. y la cuarta por la empresa Jaguar Ingeniero Constructores S. A.