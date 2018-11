Fue presidente del CDE del PRI en Guanajuato



Ante esto, Guerrero Merino fue citado a comparecer a la comisión y aclarar esta situación el pasado 8 de noviembre señalando “no reconocer el documento al ser una copia simple y no recordar si el membrete que presenta dicho documento era el que en se momento el instituto político utilizaba”, precisa el dictamen.

Se lava las manos



“Yo te puedo decir que de acuerdo al dictamen emanado de la comisión de contraloría la propuesta que ellos me hacen es que todos cumplieron de acuerdo a la ley.



“Es un tema que les pediría que lo analizaran de manera más profunda con el presidente de la comisión de contraloría (…). A mi no me toca quitar y poner, a quien le tocó quitar y poner fue a la comisión de contraloría”, dijo.

No me invento nada, Alcaldesa



“Lo dice el documento, no me invento nada porque a partir de ahí yo empiezo nuevamente mi actuación. La ley establece que tengo que proponer una terna al Ayuntamiento en pleno y que ahí se votará, la decisión de la terna fue mía de acuerdo a la propuesta que hizo la comisión”, dijo en entrevista la alcaldesa.

Los que cumplen con requisitos

Impugnará un candidato



“Voy a impugnar porque es completamente ilegal lo que hizo la presidenta municipal y el nombramiento que recae al no cumplir con los requisitos básicos de la ley”, aseguró precisando que no fue seleccionado por no contar con la credencial del INE y adelantando que también impugnará la convocatoria “al tener requisitos más altos por los establecidos por la ley”.

Gómez de la Cortina Ponce no impugnará



“No estaba enterado del tema, sería irresponsable dar opinión que no conozco en documentos pero no voy a impugnar honestamente dadas las circunstancias al tener cero votos yo no tenía lugar ni cabida en el consentimiento de ninguno de los miembros del Ayuntamiento”, afirmó.

TODOS VEN:

Ladecomosi los otrosa queSegún el dictamen 001-2018 de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento de Celaya aprobaron dos propuestas para presentarlas a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, señalando queDicho dictamen señala que Guerrero Merino manifiesta, comprobándolo con un documento certificado y emitido por Francisco Javier Contreras donde establece que el ahora Contralor Municipal fueSin embargo, elcertificado por el PRI, con fecha del 15 de enero de 2014 lo firma Rubén Guerrero Merino como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato.La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su artículo 138 señala en uno de sus requisitos para los candidatos es no haber sido dirigente de partido político o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a puesto de elección popular, ni ministro de algún culto religioso, en los cinco años anteriores a su designación además de que la convocatoria requiere un escrito bajo protesta de decir verdad sobre esta situación.La presidenta municipal, Elvira Paniagua quien propuso a Rubén Guerrero Merino como candidato a contralor y fue aprobado por nueve miembros del Ayuntamiento, señaló que fue la Comisión de Contraloría quien aprobó siete perfiles y no dos como se había informado.Paniagua Rodríguez aseguró que en el dictamen señala que dos personas no cumplieron con los requisitos, otras dos que cumplieron con la forma y fondo y otros cinco que cumplieron en todo el fondo y algún detalle en la forma.Finalmente, Paniagua Rodríguez aseveró que sabía que Guerrero Merino era dirigente estatal del PRI peroSin embargo el dictamen 001-2018 de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento de Celaya no precisa eso ya que señala que sólo dos cumplieron con los requisitos pero el acuerdo 003/2018 de dicha comisión señala en su primer punto que las propuestas que cumplen y reunieron los requisitos de fondo y forma son los dePero también puntualiza que hubo cinco perfiles que reunieron los requisitos de fondo, pero no todos los requisitos de forma incluido el de Rubén Guerrero Merino y dos personas que definitivamente no cumplieron con los requisitos de fondo y los cuales se califican de manera negativa.uno de los nueve candidatos que participó en la convocatoria para contralor municipal, señaló queal considerar ilegal el nombramiento del nuevo funcionario.Martínez Herrera señaló que el la justicia administrativa es muy lenta e incluso le podría llevar dos años aunque aseguró que es casi seguro que se revierta la designación de Guerrero Merino, dijo.Por su parte, Juan Carlos Gómez de la Cortina Ponce, quien sí fue propuesto por la comisión de contraloría como parte de la terna enviada a la Alcaldesa, señaló que si bien es un tema delicado no impugnará la designación del nuevo contralor.