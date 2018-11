Cala frío pero asistieron cientos

No hay plazo que no se venza y fecha que no se cumpla, la cita con el espectáculo visual llegó para losde personas queen laspara presenciar elEn la esquina noreste del, elirrumpió entre el escenario y los cientos que ya rodeaban la zona de despegue, las orejas blancas revelaron la identidad del primer invitado que se levantaba, era elque se iluminaba con los fogonazos de propano en su interior.Se levantó el Sol y junto con el decenas más de globos y al mismo tiempo las miradas para admirar los imponentes aerostáticos que se levantaban al rugido de los quemadores.Con una buena chamarra, o si era necesario hasta con el edredón encima, pero el objetivo era presenciar el espectáculo, así fue como los centenares de asistentes resistieron al embate de los gélidos vientos del amanecer.Entre el himno nacional y los discursos oficiales, el primer aerostático se elevó y la desbandada de color inició hacia el cielo que consintió a los pilotos con un claro que les dejó lucir sus aeronaves.Desde, ely hasta, todos compartieron el cielo leonés.Las miradas arriba y las sonrisas compartidas, el FIG comenzó.

