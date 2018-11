“No tenemos tarifas oficiales. Se aplican tarifas convencionales, esto es de de común acuerdo entre el cliente y el operador. Se tarda uno mucho y se gasta más gasolina”, dijo Alfredo, taxista.



“Nosotros como regalo de Buen Fin mantendremos nuestras tarifas, esto a pesar de que sigue aumentando la gasolina, pero nos interesa estar cada día mejor con nuestros usuarios, que sepan que estamos con ellos siempre”, señaló.



“Hacemos del conocimiento a la ciudadanía y a nuestros visitantes que tomen taxis seguros, taxis debidamente identificados para seguridad de todos los usuarios, toda vez que existen carros particulares que no son de fiar y mucho menos cuentan con la garantía y protección del seguro del viajero”, mencionó.



“A los operadores de taxis hago el llamado para aprovechar la visita de que vamos a tener de mucha gente de otros estados, para demostrar que hemos estado creciendo y mejorando en cuanto a calidad”, mencionó.



Sin embargo, parece que no todos los operadores están de acuerdo, pues del Centro al Parque Metropolitano cobran hasta 80 pesos de día, y si es de noche hasta 120.



“En realidad han aumentado los costos de los combustibles, refacciones, no se puede seguir manteniendo precios como hace un año. Gastas mucho cuando el tráfico esta como en este Buen Fin”, dijo Ernesto, operador.

