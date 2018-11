No sabía que estaba embarazada

Vecinos de la, en, escucharon el llanto de un bebé durante la madrugada del viernes; encontraron a una recién nacida, aún cubierta por una parte de la placenta.En unque se usaba para tirar basura, fue encontrada la recién nacida, aunque no había rastro de su madre.La bebé estaba cubierta en plástico y fue abandonada afuera de una casa.La menor fue trasladada al, donde su estado de salud se reportaEsta madrugada, la temperatura alcanzó los 6 grados centígrados, por lo que la menor presenta un cuadro de hipotermia al haber estado expuesta al frío.Su madre, Elida "S", de 28 años, fue localizada horas después y dijo que no sabía que estaba embarazada. La mujer, originaria de, dijo a las autoridades deque el jueves por la noche "tomó unas pastillas" y después de eso no recuerda qué ocurrió.