Falsa caridad

La pareja Kate McClure y Mark D'Amico, y el indigente Johnny Bobbitt, que engañaron al mundo con una campaña de recogida de fondos https://t.co/9rSwWOJHzv — abdul abdi (@_abdulabdi) 16 de noviembre de 2018

Devolverán el dinero

Demanda los descubrió

La historia conmovedora de unque dio sus últimos 20 dólares a una mujer depara que pudiera comprar gasolina fue en realidad una total mentira, una invención para que los incautos donaran más de 400.000 dólares al supuesto vagabundo samaritano, revelaron los fiscales.El fiscal del condado Burlington Scott Coffina anunció el jueves cargos penales contra la pareja que contó la historia a periódicos y estaciones de televisión junto con el indigente que en realidad se había confabulado con ellos semanas antes del supuesto acto de buena voluntad.Coffina dijo que el dinero, donado al indigente, el veterano de la Marina Johnny Bobbitt, será devuelto a las personas que vieron el relato e hicieron aportaciones mediante una página en el sitio digital GoFundMe abierta por la pareja, Mark D'Amico y Katelyn McClure.La estafa inició con una colecta en la página GoFundMe. Foto: GoFundMeCoffina informó que casi ninguna parte del relato fue verdad. McClure no se quedó sin gasolina. También fue falso que Bobbitt le diera dinero al verla en dificultades.Lo que sí es cierto es que el grupo se reunió cerca de un casino en Filadelfia en octubre de 2017, antes de que los tres contaran la historia.Menos de una hora después de que la pareja abrió la página para solicitar donaciones, McClure envió un mensaje de texto a un amigo en el que reconoció que la historia era "totalmente un cuento", dijeron los fiscales.GoFundMe dijo en un comunicado que en los próximos días restituirá totalmente el dinero a las personas que hicieron las aportaciones. Aunque se pretendían recaudar más de 400.000 dólares, el trío recaudó 367.000.Los tres gastaron a manos llenas y ahora les quedan "cero" dólares, dijo Coffina. La pareja compró un BMW, hizo un viaje de fin de año a Las Vegas y adquirió bolsas de lujo, entre otros artículos.Más de 85.000 dólares en efectivo fueron retirados en varios casinos en Atlantic City, Bensalem, Pensilvania, Filadelfia y Las Vegas y los alrededores de estas ciudades.Los fiscales comenzaron a investigar después de que Bobbitt afirmara que no estaba recibiendo el dinero que se había recaudado en su nombre. Luego entabló una demanda contra la pareja.El fiscal dijo que había "una buena probabilidad" de que el fraude no hubiera sido destapado si Bobbitt no hubiera entablado una demanda civil a principios de este año, alegando que la pareja había administrado mal los fondos.La investigación comenzó después de que la demanda fue presentada y parte de la narración del grupo "no sonó cierta", dijo Coffina.