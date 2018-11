Festejan al Gobernador

El miércoles de esta semana, la casa de Morena en Guanajuato ardió; militantes se enfrentaron a golpes tras una discusión por la notificación que llegó desde la dirigencia nacional para desconocer a uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.Lo que está de fondo, dicen quienes presenciaron la trifulca, es la lucha del poder que busca mantener el grupo afín al diputado. Hubo muchos testigos e incluso la pelea fue videograbada por uno de los asistentes.En un comunicado que ha comenzado a circular entre la militancia de este partido, la secretaria general en Funciones de presidenta del Comité Estatal de Morena,reprobó los hechos e hizo un llamado al orden.Queda claro que es una lucha por los espacios de poder en Guanajuato, pero algunos han tomado la ruta equivocada, se quieren comer el pastel antes de haberlo cocinado, saben que son la segunda fuerza política en el Estado y hay al menos dos grupos que quieren el control absoluto del partido.Del reinicio de las obras para construir el acueducto El Zapotillo, que permitirá traer agua a León por los próximos 30 años, nada se sabe; la encargada de dar buena salida al proyecto es la ahora titular de la Comisión Estatal del Agua,Entre las principales encomiendas que el gobernadorhizo a la funcionaria está destrabar esta obra que se detuvo luego de que la empresa Abengoa, que tenía el contrato, se declaró en quiebra.El punto medular es que ahora para finiquitar el contrato y rescatar el proyecto la empresa española demanda el pago de al menos mil 600 millones de pesos. Argumenta que Conagua y las autoridades de Guanajuato y León no cumplieron a tiempo con la entrega de los terrenos por donde pasará el acueducto.Y cómo no va a presionar la empresa Abengoa para que los guanajuatenses paguen por lo que no hizo, si trae encima varias demandas, una de ella por los 600 millones de pesos que adeuda al Instituto de Pensiones del estado de Jalisco.Esta semana el titular del Instituto de Pensiones,, compareció ante diputados del Congreso de esa entidad y les dijo que iniciarán un proceso legal contra Abengoa pues en septiembre ya no pagó los 20 millones de pesos mensuales derivados de la inversión de 600 millones de pesos que hicieron con dinero de los trabajadores.Quien estuvo muy activo en las últimas 48 horas fue el expresidente, el paisano no ha perdido oportunidad para criticar las decisiones del presidente electo, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre.En Twitter,trae una campaña desde el miércoles pasado. “¡Otra vez por decreto del Mesías tropical no tenemos nada de qué preocuparnos! Resistencia, resistencia, resistencia”, señala en una de sus publicaciones en la que hace referencia aAlgo no cuadra en las acciones de los panistas del terruño, basta con ver la línea que traen los legisladores locales y federales respecto a la elección de próximo fiscal. Mientras que a nivel federal, donde son oposición, exigen una Fiscalía autónoma y dicen ‘No al Fiscal carnal’, en Guanajuato donde son mayoría no han hecho mucho para que esta posibilidad no se replique.Entre los legisladores guanajuatenses que más han expresado su rechazo a la posibilidad del fiscal carnal a nivel federal están los senadores, quienes señalan que el dictamen de Morena no contempla ningún candado para que evite que incondicional o militante de ese partido ocupe el cargo.No estaría mal que los panistas que se oponen a un fiscal carnal en la Federación hagan ver a sus compañeros de partido en el Congreso local los riesgos de elegir a un fiscal que no garantice independencia y autonomía. El buen juez por su casa empieza, ¿o no?El gobernadorcumplió años ayer y en redes sociales le llovieron felicitaciones.Los mensajes provenían principalmente de políticos y panistas, la mayoría acompañados por una foto de ellos junto al Gobernador.No podía faltar el pastel, los encargados de llevarlo fueron los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario en la reunión mensual que tuvieron en Irapuato.