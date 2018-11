Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Hoy le cuento que la inversión de fabricación de aviones que le compartimos en este espacio en 2017 y de forma oficial al comienzo de este año, comenzará a funcionar en el estado de Guanajuato, el próximo año, pero no en León, será en San Miguel de Allende.Entre otros factores que influyeron en la decisión del gobernador Diego Sinhue está su cercanía a todo el Clúster Aeroespacial existente en el vecino estado de Querétaro.En San Miguel la noticia desde luego que agradó bastante, no así en León en donde la intención es que “aterrizara” en el parque Industrial Sur, anteriormente conocido este mismo proyecto como ‘El Saucillo’.La inversión aproximada de 24 millones de dólares en su primera etapa sigue intacta, lo mismo que el plan de hacer aeronaves biplaza, el modelo Halcón H2 para vuelo recreativo.En la primera semana de diciembre los inversionistas, entre ellos la gente de Siasa, empresa leonesa, planean el vuelo de la aeronave, allá por el rumbo de Silao y no en SkyPlus, sino en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato.Y, a todo esto, sería interesante saber el por qué tratándose de la primera inversión dedicada directamente a la fabricación de aviones, su instalación no será en Sky Plus, parque especializado para la llegada de firmas de la industria aeroespacial en Guanajuato.Las marcas estadounidenses: New Balance, Under Armour y Timberland siguen interesadas en adquirir productos fabricados en Guanajuato.Jacob Torres Espino, titular del Sector Cuero-Calzado y Proveeduría en la Cofoce, espera que estas marcas, además de The Beltman, Pou Chen, Tunka y Lynflex hagan negocios con fabricantes locales por 9l7 millones de dólares, luego de su visita en la pasada edición de ANPIC.De acuerdo al funcionario de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior serán 82 empresas mexicanas, de las cuales 79 son guanajuatenses y 3 de otros estados, las que podrán salir beneficiadas con pedidos por parte de estas marcas, además de que se detectaron a 23 empresas con el potencial para ser nuevas exportadoras.Suelas, entresuelas, PU, TPU, piel, maquinaria, adhesivos, hebillas, hormas, textiles, tacones, químicos, plantillas y sintéticos, fueron los productos que más interesaron a las firmas norteamericanas.Para Torres Espino es importante que las empresas locales cumplan con certificaciones, insumos de calidad y buenas prácticas, que les permitan tener una mayor posibilidad de hacer negocios con marcas extranjeras.A partir de hoy comienza el Buen Fin que esperan genere ganancias superiores a los 100 mil millones de pesos con más de 70 mil empresas participantes en México.Esto de acuerdo a datos de la Concanaco Servytur de José Manuel López Campos; un dato que llama la atención es que en esta edición se sumarán al programa servicios como: médicos plásticos y estéticos, seguros, laboratorios de análisis clínicos, odontólogos, firmas de tecnología, desarrolladores de vivienda y despachos de contadores y notarios.Incluso, gobiernos estatales y municipales participarán en El Buen Fin, con descuentos en el pago de algunos servicios, como agua y predial.Puntualizó que entre 2011, año en que inició el programa, y 2017 las ventas del fin de semana más barato del año registraron un incremento, al variar de 40 mil millones de pesos a 93 mil millones, lo que representó un aumento de 132%.