Desde el proyector

Un tema que ha acaparado el interés noticioso en México y Estados Unidos es el reciente éxodo de centroamericanos que cruza en este momento nuestro país con la pretensión de llegar a la tierra prometida, el otro lado de nuestra frontera norte.La migración es un fenómeno constante en la humanidad, está presente desde su origen. Cambiar de hábitat es algo natural en las especies animales. Siempre que hablo de migración, hago referencia a las variedades de aves que son capaces de volar miles de kilómetros para encontrar territorios con las condiciones aptas para continuar su ciclo de vida. El caso del ser humano es el mismo, desde su origen es un migrante perenne.Lo que ocurre con los miles de centroamericanos intentando cruzar a toda costa todo México no es un tema ligero. Este desplazamiento masivo que está ocurriendo parece rebasar cualquier ficción planteada en la literatura o en el cine.Resulta estremecedor ver las imágenes del violento arribo de la mal llamada primera caravana de migrantes a un punto de la frontera de México con Guatemala. Esas imágenes llenas de lucha, dolor y miseria me recordaron de inmediato una película: Niños del hombre (Children of men), dirigida por Alfonso Cuarón; estrenada en 2006. Basada en la novela del mismo título escrita por P.D. James, publicada en 1992.Esta película aborda el tema de la lucha por la supervivencia humana en el futuro. Todo en medio del caos, la anarquía y el combate a los migrantes. En la película y en el libro plantean un mundo al borde de la extinción humana. En la realidad que viven hoy miles de migrantes inmersos en el doloroso éxodo no hay peligro de extinción, pero si hay enfermedades, violencia e inseguridad. El presente de esta masa humana tratando de llegar a la tierra prometida, es tan sórdido como el que vemos en Niños del hombre.La presencia de casi 6 mil soldados norteamericanos desplegados en la frontera de su país con México, hace más dramático el contexto de este éxodo. El hecho me recordó a Elysium (2013), película dirigida por Neill Blomkamp y protagonizada por Matt Damon. La trama se desarrolla en el año 2154, con la humanidad dividida entre ricos y pobres. Los ricos habitan una sofisticada estación espacial, los pobres sobreviven en una miserable y violenta tierra.Sería bueno echar un vistazo a Blade Runner, cinta dirigida por Ridley Scott estrenada en 1982. Viendo estas películas, queda claro que la lejana distopía que nos plantean en sus historias es cada vez más cercana a nuestra realidad.No sabemos quién está detrás de este éxodo, no sabemos qué final tendrá. Pero lo que sí debemos saber es que se trata de seres humanos, como Usted, como yo.