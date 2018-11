Hace unos años, un meme (el mejor meme que me he topado en mi larga vida) se volvió viral entre mis mensajes de WA o Instagram. Varios de mis amigos me lo enviaban con un texto tan abrumador que no había espacio de negociación: “Eres tú”, “Mira, para la exagerada de mi amiga”, “jajajaja… lo vi y pensé en ti”, etc.El mensaje, simplemente, era un comic con un niño gritando: “No me basta ser feliz, ¡exijo euforia!” Vamos, una manera cualquiera de decirle a tu amiga que es una intensa.Pues, aunque parezca contradictorio, creo que desde que tengo uso de razón mi vida fluctúa (atención con el término, que desde que metí dinero al IBEX me siento una periodista de la bolsa) entre la completa y más incandescente euforia para luego pasar a su compañero de juego la más intensa miseria. Así soy yo, señores. ¡Qué le vamos a hacer!Pues bien. El otro día leí un libro que me ha abierto el panorama (o será que la madurez comienza a presentar indicios de aparición, 27 años tarde, gracias). Me lo dejó una amiga al ver que yo, la olvidadiza de siempre, dejé mi libro en casa y que pasaría las siguientes cinco horas de viaje en tren diciéndole que me aburría. Pues eso, que me prestó su libro por mera supervivencia (la de ella). Y bien que hizo. Porque conocí a mi nueva amiga Caitlin Moran. Es feminista, dice las cosas de frente y su cabeza está llena de ironías femeninas que te hacen llorar de risa. Bueno al menos a mí.Leyendo su oda al feminismo exaltado me di cuenta de que necesitaba aplicar la teoría de la “Ventana rota”. Este término fue aplicado por Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York, en 1993 y que se basaba en tener una tolerancia cero contra la delincuencia. Si un edificio tenía una ventana rota, los problemas pasarían por allí hasta destrozar todos los vidrios y ventanas desde dentro.Caitlin aplica esta misma idea, pero con el feminismo. Si una mujer permite que un pequeño comentario sobre su peso, género, aspecto, capacidad laboral y (ponga aquí la larga lista de complejos que la sociedad regala a las mujeres por mero trámite) merme su confianza, entonces, esas ideas ocuparán sus pensamientos. 24 horas del día. La visión de su futuro o aspiraciones o simplemente, saber qué te hace feliz, se verán desplazados por mierdas que nublarán la vista hasta perder el rumbo.Pero esto de la tolerancia cero es una batalla interior. Es el no pensar que eres menos por comprar una entrada al cine para ti sola, es el no pensar que necesitas un ‘plus one’ para sentirte completa, es el pensar que no serás capaz de trabajar en lo que te gusta, es el permitir que alguien te diga que tu sueño tiene fecha de caducidad, es el dejar que el mundo se sienta cómodo mientras no estás.Ser una mujer fuerte podrá parecer difícil, que lo es, pero una tonelada de humor ante las batallas que están por venir no viene nunca mal a nadie. Y eso, señoras y señores, es tener un feminismo exaltado (para Caitlin) o eufórico (para mí). Ponerle 500 gramos de humor a la lucha ante cada intento de rotura de ventana. Es proteger lo de dentro mientras la batalla se gana fuera.Y ahora, ese meme que tanto me gustaba, lo he cambiado por un: “No me basta el feminismo, quiero una sociedad eufóricamente feminista”.