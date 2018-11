Comando ejecuta a un hombre en su camioneta, en Yuriria

Un comando ejecutó al conductor de una camioneta de redilas en plena zona centro de Yuriria.

habitantes de la calle La Paz, en la zona centro, a un costado del "Súper Acsa", se estremecieron al escuchar varios disparos.

Reportan el ataque

Protección Civil; debajo de la unidad a un lado de la portezuela del conductor encontraron a un hombre acribillado. Los paramédicos intentaron auxiliarlo, pero ya había fallecido.

Los policías acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales.

padres de familia llegaron para verificar que sus hijos aún dentro dentro del plantel.

Siga leyendo:

Según las primeras versiones, los agresores viajaban en moto y lograron huir. La víctima no ha sido identificada.Los hechos se registraron la tarde-noche del jueves cuandoInstantes después se acercaron y vieron que habían atacado al conductor de una camioneta de redilas.De inmediato llamaro al 911, y minutos después llegaron policías y elementos deEl ataque ocurrió a unos metros de la, por lo queLos agentes recabaron información e implementaron un operativo para tratar de capturar a los agresores, pero no lo lograron.Minutos después, llegaron agentes de Investigación Criminal y peritos que inspeccionaron el lugar y recabaron indicios comode los que no se preciso el calibre.El cuerpo fue trasladado al Semefo para realizarle la necropsia de ley.

Encuentran los cuerpos de dos hombres asesinados, en Tarimoro

Mujer asesinada con su familia estaba embarazada