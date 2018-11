Trabajando ya en la recuperación en Valdebebas. Gracias por vuestros mensajes de apoyo. En nada, de vuelta.

❄ Frío como el hielo ❄

Back working on my recovery in Valdebebas. Thank you for your messages of support. I'll be back in no time.

❄ Cold as ice ❄ pic.twitter.com/mm0E9B2Sjo