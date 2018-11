Las Tuzas se afianzan en el segundo lugar de la tabla general

Pachuca derrotó por la mínima diferencia a Toluca en partido correspondiente a la Jornada 18 del Torneo Apertura 2018 en la Liga MX Femenil, el cual se realizó en el Estadio Nemesio Diez.



La primera parte se desarrolló con un trámite parejo. Los dos equipos con calificación en mano no arriesgaron mucho. El balón rodaba la mayor parte en medio campo. Las porterías prácticamente estuvieron sin jugadas peligrosas.



El complemento inició con la misma tónica. Disparos de larga distancia, intentos de paredes y trazos largos eran las formas que buscaban hacer daño. Sin embargo, fue hasta la recta final del encuentro cuando llegó el invitado. Las visitantes tomaron ventaja.



Al 86´, Estefany Hernández, quien entró de cambio, aprovechó la oportunidad que se le presentó y no perdonó. Fue contundente. Las Tuzas ganaban por la mínima. No hubo tiempo de reacción. Pachuca se llevó los tres puntos del Estado de México.