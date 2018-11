Romero agradece apoyo para lograr sus top five Mundiales

La gladiadora Alejandra Romero agradeció el apoyo de varias personas y entrenadores en lo que fue su participación en el Mundial Senior y Sub 23 de luchas asociadas.



En ambos se quedó cerca de las medallas, ocupó el quinto lugar. Con el pase a Juegos Panamericamos Lima 2019, Romero sigue su búsqueda por un lugar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Quisiera agradecer a cada una de las personas, pero nunca acabaría intentaré. Prmero quiero decir gracias Dios por cuidarme hasta este momento, muchas gracias a todos los que se sumaron con su granito de arena para que yo pudiera estar aquí. Inhide, Sedena, dip. Isabel Alfaro, Tulancingo, amigos de mamá, Pepe Arroyo, Amy, de verdad gracias, pero sobre todo a mi familia y verdaderos amigos que siempre están. Gracias Aure, Cori, Tim por las porras y sobre todo profe Manolo por el apoyo moral que me brindó todos y cada uno de los días que yo estuve acá, infinitas gracias! Profe Humberto mil gracias por subirme al colchón y apoyarme en esta competencia lo quiero mucho, me entregué en cada combate y duele no poder concretar con una medalla, pero es parte de trabajar duro y anhelar algo con todo tu corazón.



Estoy orgullosa de lo que logré, con lo que tuve, orgullosa por que se lo que me costó hoy estar aquí. Esto no se acaba hasta que yo gane".