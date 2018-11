Niega Sinhué Ramírez responsabilidad por desfalco en la SEPH; acusa intento de venganza

Sinuhé Ramírez Oviedo, exsecretario de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se deslindó de P.P.M, exsubsecretario de finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), detenido hace una semana por el desvío de 600 millones de pesos.



Aunque reconoció que tuvo relación con el imputado durante su administración al frente del SNTE en Hidalgo (2012-2016) y que incluso gestionó recursos para el magisterio, descartó estar involucrado en el desfalco y señaló que los rumores que lo relacionan con el caso obedecen a una venganza política.



En entrevista con AM Hidalgo, Sinuhé Ramírez dijo que dichos rumores son orquestados por su opositor y también exdirigente del SNTE en el estado, Moisés Jiménez Sánchez.



Además, habló sobre los vínculos que tuvo con P.P.M. y la presunta venganza en su contra por parte de los líderes que le antecedieron.



Asimismo, dio su opinión del regreso de Elba Esther García Gordillo al sindicato y el presunto arribo de Moisés Jiménez Sánchez al Comité Ejecutivo Nacional del magisterio en México.



EN EL SNTE LO SEÑALAN COMO PARTÍCIPE DEL DESFALCO A LA SEPH, ¿QUÉ OPINA?

“Soy muy respetuoso del proceso jurídico que se lleva a cabo por las irregularidades en la SEPH. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que Francisco Sinuhé le ha señalado muchas cosas a quienes defraudaron en su momento la confianza de los maestros. Hoy me quieren involucrar y mi nombre sale a la luz por Moisés Jiménez Sánchez y su camarilla, pues siempre me han atacado, porque cuando llegué a la dirección de la sección 15 me atreví a denunciar los desfalcos al magisterio (por 128 millones de pesos) que hizo mi antecesora, Mirna García López”.

“Que tuve relación con los actores señalados… claro que tuve relación, fui dirigente de la sección del 15 de diciembre de 2011 a marzo de 2017; no solo con él, sino con otros actores. Dialogué y gestioné con P.P.M. como lo hice con Joel Guerrero, Miguel Ángel Cuatepotzo y Sayonara Vargas.



Gestioné muchos recursos, más de los que se hablan ahí (en las denuncias) pues las demandas de los trabajadores fueron grandes, pero todos esos pesos que entraron al SNTE están comprobados.



Estoy abierto a la autoridad judicial y si necesitan un dato, con todo el gusto del mundo, no solo en el periodo en que fui secretario general del SNTE. Si hay duda de que pude ser beneficiado por algún ‘pellizquito’, que investiguen mi cuenta personal”.

“No hallan como distorsionarme (sic): cuando no soy violador, ahora soy ratero. Hasta hoy sigo esperando que me muestren que soy violador y que lastimé la dignidad de una mujer. Eso es falso. Sin embargo, sí hay cosas que debe conocer la autoridad.



Estas agresiones hacia mí son porque saqué a Moisés Jiménez y a su camarilla del SNTE, porque pedí una auditoría. Nos estaban robando y defraudando la confianza de los trabajadores de la educación de Hidalgo.



Denunciamos a Mirna García (exsecretaria general del SNTE en el estado), pues abusó del poder que le entregaron los trabajadores y comenzó a saquear las arcas del magisterio”.

“Me di cuenta que nos estaban robando cuando gestioné recursos y resultó que ellos los sacaban por otras vías para pagar… no sé qué cosa. Me entregaron en una auditoría que en una sola cuenta hacían falta 108 millones de pesos.



Por ejemplo, María Eugenia Muñoz (exsecretaria de finanzas de la sección 15 del SNTE) escondió un número importante de cheques. Cuando pedí un estado de cuenta al banco Santander, resulta que estos cheques sí habían sido cobrados.



Me di cuenta que había cheques que, extraordinariamente, fueron cobrados por 6 millones 650 mil pesos en el estado de Morelos, autorizados por los hermanos de Mirna García. ¿Qué pagamos en Morelos, si el dinero es del SNTE de Hidalgo?”



“Eso que ha salido en medios nacionales son notas pagadas. Nadie ha dicho eso y ellos solitos andan ahí, autoproponiendo”.

"El proceso de la maestra no lo conozco, pero soy muy respetuoso. Si va a demandar que se repare el daño, no puede regresar al SNTE… eso es estúpido y tonto porque no puede regresarse el tiempo y decir: ‘Aquí está la reina’. En cuanto al pago por un daño económico, tampoco lo sé, eso lo tiene que revisar el jurídico, pero al SNTE no puede regresar”.

“Claro que sí, como cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando cumpla los requisitos, pero hay que esperar los tiempos estatutarios y el magisterio no olvida ni perdona. Los maestros tienen memoria y ellos no quieren… pregunta a los hermanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).



Hace unas semanas, en el Foro Nacional que se hizo sobre la educación, en Pachuca, un integrante de la coordinadora dijo: ‘Sí, que regrese (Elba Esther)… pero lo que nos robó’”.

“Él no tiene ninguna posibilidad. ¿Quién lo va a impulsar? ¿De qué zona sería representante, si ni plaza tiene? ¿Cómo aspira y quiere ser dirigente del SNTE? ¿Qué alcance ha tenido en Hidalgo? No representa a nadie más que a una bola de rateros que son cómplices”.

“Es una prófuga de la justicia y creo que la van a detener y va a dar cuenta de este dinero que se llevó. Que les quite a Moisés Jiménez y Alejandro Soto todo el dinero que les dio para reparar el daño a los trabajadores.



Yo no me escondo y puedo ver a mis compañeros maestros de frente. No hay nada más legal ahora que quien hoy dirige la sección 15 del SNTE, que es Luis Enrique Morales Acosta y quien lleva los esfuerzos del comité nacional, que es Juan Díaz de la Torre. No hay otros dirigentes”.

“No creo, claro que no. Ni el gobierno del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ni alguien de aquí en Hidalgo tiene vínculos con Moisés Jiménez. Respetamos y apreciamos a las personas que transitan en Morena, hemos platicado mucho y hemos construido acuerdos por el bien del magisterio”.

