Acerca Toyota su filosofía a Apaseo el Grande

“Queremos empezar con nuestra casa que es Guanajuato y Apaseo el Grande. Para nosotros es muy importante e histórico. Les queremos dar la bienvenida de manera virtual a nuestra casa queremos hacer una demostración de cómo ensamblamos la Tacoma”, dijo.



“Considero que Apaseo fue la decisión correcta para construir esta casa de Toyota de Guanajuato”, afirmó.



“Estamos orgullosos de que el nacimiento de Toyota sea en nuestra hermosa ciudad. Será la llegada de esta empresa japonesa a Guanajuato la que detone bienestar y desarrollo para nuestra ciudad. Traerá también un cambio social y económico sin precedentes en el Estado.



“Los temas de urbanidad y movilidad juegan un papel muy importante para los efectos de la armadora japonesa. Transformará nuestro municipio, se detonará el crecimiento urbano y ante este reto debemos aprovechar la transformación industrial en la oportunidad de desarrollo para nuestra gente”, dijo.



“Los pobladores de las comunidades aledañas a la planta tienen esperanza en el auge económico que se avecina y por esto y todo lo que se ve venir vamos a trabajar muy de la mano con empresarios para engrandecer la economía de nuestro Apaseo el Grande y sus familias y el desarrollo urbano de nuestro municipio”, señaló.

Con la participación de cientos de personas se llevó a cabocomo un primer acercamiento de reclutamiento para los interesados a trabajar en la planta en Apaseo el Grande.El evento se llevó a cabo en un pabellón instalado por Toyota en el Jardín Principal de Apaseo el Grande en donde los asistentes conocieron la filosofía de la empresa y el proceso de fabricación que tendrá la camioneta Tacoma para finales del próximo año.Los interesados en ocupar una de las mil vacantes de empelo se registraron en una base de datos para posteriormente comunicarse con ellos.El vicepresidente de Toyota planta Tijuana, Juan Francisco García, detalló que con este evento se da inicio oficialmente a las actividades de reclutamiento.El representante de Toyota, afirmó que se han dado cuenta que el perfil laboral de los trabajadores de Apaseo el Grande encaja perfecto con los valores de la compañía japonesa.Por su parte, el presidente municipal de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero Lara afirmó que con la llegada de la empresa automotriz detonará bienestar y desarrollo al municipio y la catalogó como una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar.En dicha área se dispondrán de seis pozos de agua, dos gaseoductos, una estación de la Comisión Federal de Electricidad para el suministro eléctrico y una conexión privilegiada con la empresa ferroviaria Kansas City Southern que transportará la camioneta Tacoma, detalló el alcalde de Apaseo el Grande.Además, el edil adelantó que con la llegada de la empresa nipona se buscará duplicar la construcción de viviendas con la edificación de 50 mil viviendas.Finalmente, Guerrero Lara dijo que es fundamental la relación no solo con Toyota sino con las 50 empresas proveedoras que se instalarán en la zona.Actualmente Toyota tiene más de 70% de avance en la construcción de su planta de ensamble en un espacio de 600 hectáreas en la comunidad de Caleras de Amexhe en donde invirtieron 700 millones de dólares.• Seguro de gastos médicos mayores para el empleado y su familia• Seguro de vida• Fondo de ahorro• Vales de despensa• Vacaciones• Prima vacacional• Aguinaldo• Incremento salarial cada tres meses hasta los tres años• Bonos de puntualidad, asistencia y por rolar turnosRequisitos• Experiencia manufacturera no necesaria• Disponibilidad de rolar turnos• Secundaria / preparatoria terminadas