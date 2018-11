Niega Sonia Ocampo nepotismo y corrupción en sindicato de Salud

“Efectivamente, mis hijos trabajan (en la Secretaría de Salud de Hidalgo), pero… ya tienen muchos años ahí, incluso más del que yo llevo al frente de la Sección 20 del SNTSA… ya que me dejen en paz y que asimilen que perdieron”, dijo en entrevista a AM Hidalgo.

“Tengo 10 años como secretaria general; uno de ellos tiene 12 y el otro 14 años dentro de la Secretaría de Salud… eso siempre lo han sacado para desprestigiarme y fue hace mucho tiempo atrás… no asimilan que les ganamos”.

“Alejandro, mi contrincante y del doctor Miguel Ángel Piña (suplente) son los que han dicho que estaban mal los escalafones. Quiero decir que nosotros no hacemos mal los escalafones porque si lo hiciéramos mal puede haber una queja a nivel Federal”, indicó.

“...su escalafón no pudo ser ya que no cumple con los requisitos de los estudios… a lo mejor tendrá antigüedad y, bueno, ese es parte de su molestia… ya que me dejen en paz”, expresó.