Realizan primer 'Migrathón' en la Universidad de La Salle Bajío

"Se resume a dos palabras: integrar e innovar. Tengo la verdad la esperanza de que salga una, dos, tres, cuatro ideas que podamos aplicar por seis años en la Secretaría del Migrante", expuso.



"Todos los seres humanos merecen un trato digno y estoy seguro que casi todos tenemos familiares que trabajan en otro país, mayormente en le vecino", expuso.



"Confiamos que se van a generar proyectos innovadores y que van a superar la expectativa que tenemos", acentuó.



"Nosotros estamos emocionados, soñando con hacer algo grande, vamos a ver qué nos presentan mañana. Educafín les ofreció tres becas de movilidad, los ganadores podrán viajar a alguna parte del mundo y nosotros esperamos ideas innovadoras que podamos echar a andar".



Con el objetivo de desarrollar aplicaciones tecnológicas que faciliten la vida a los migrantes guanajuatenses, se realizó el primeren laEn la inauguración participaron cerca dea quienes el titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, confesó esperar resultados óptimos para implementarlos durante el sexenio.Reiteró que no se puede pedir respeto a los guanajuatenses que laboran en otro país cuando en el estado no se trata bien a quienes llegan.Mientras que Eusebio Vega Pérez, secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, destacó que el evento fue organizado con la intención de encontrar mejores soluciones tecnológicas o basadas en la tecnología para ayudar a las personas.De igual manera felicitó a los participantes por interesarse en esos proyectos, a los organizadores por dar esa oportunidad y manifestó estar seguro de las propuestas que de allí saldrán.Al concluir el acto, Juan Hernández dio a conocer que por parte de ellos no hay recurso alguno para apoyar los proyectos ganadores.