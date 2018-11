Con #AquíTambiénPasa alumnas de @elcolmex denuncian casos de violencia de género dentro de la institución.



“Los profesores son misóginos. Mis compañeras no podían salir al baño sin que le vieran el trasero. Me llamó a su cubículo [oficina] en repetidas ocasiones sin razón aparente”, dice uno de los mensajes que ha aparecido en los pasillos y las instalaciones del plantel. Como este, otros carteles que dicen:

“Creo que leyendo todos los carteles, por el tipo de denuncias, la mayoría de mujeres acosadas son de licenciatura (de 18 a 23 años)”, explica María.

“Una de mis amigas llevó un día un vestido y uno de nuestros compañeros la vio salir de la oficina de un profesor en la época en la que andamos buscando director de tesis. El compañero la miró de pies a cabeza y le dijo: ¿Qué, ya andas buscando director de tesis? Haciendo referencia a su vestido. Ella se sintió súper mal y muy frustrada”, cuenta la alumna.

“Otra vez, estaba almorzando con otros compañeros y comenté que quería trabajar con un profesor y que no me había dado respuesta aún. Entonces un chico me dijo: ¿Cómo va aceptar ser tu director de tesis, mira cómo fuiste vestida a verlo; con cuello de tortuga [cuello alto]. Hubieras ido un poco más escotada. Fue horrible”, agrega María.

“Uno de mis amigos a veces cuando salimos en grupo de fiesta intenta tocarme las piernas por debajo de la mesa. Es súper incómodo para mí porque es alguien con quien tengo una relación de años y no me gusta”, denuncia la universitaria.

Un protocolo para prevenir y atender el acoso

“Las expresiones recientes de nuestra comunidad destacan la urgencia de concluir y poner en marcha el Protocolo para prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexuales, y refuerzan el compromiso de esta administración para continuar con la estrategia encaminada a salvaguardar el ambiente seguro y de respeto que debe prevalecer entre las personas que integramos la comunidad de El Colegio”.

María, alumna de doctorado del Colmex, dice a Verne vía telefónica que el machismo que se vive es algo muy extendido y que aunque le gustaría haber leído denuncias con nombre y apellidos, entiende que sus compañeras denuncien todo lo que viven a diario de manera anónima por miedo y a ser señaladas dentro de la Universidad. María tampoco quiere que se revele su verdadera identidad y prefiere dar su opinión de manera anónima.

"Los estudiantes de licenciatura son los más jóvenes y la única experiencia inmediata que tienen es su casa y sus centros de estudios anteriores", cuenta la alumna. "Las compañeras denuncian que son acosadas por sus compañeros, que se han creado grupos de WhatsApp donde se cosifica a las chicas y se las van rotando entre los varones. Los alumnos siempre acechan a las de nuevo ingreso, algo que yo ya he notado en el comedor", cuenta María, que ha presenciado actitudes machistas por parte de sus compañeros cada día y asegura que existen actos de violencia machista normalizada en las clases.

Entre las denuncias de las alumnas del Colmex, están las que apunta a comentarios sobre la vestimenta de las mujeres y sobre que las buenas calificaciones de estas dependen de "hacerle algún trabajito al profesor" en clara referencia a que la excelencia de las mujeres tiene que ver con las relaciones sexuales.

Las denuncias también señalan los abusos que han recibido las alumnas en fiestas y grupos de estudio. Muchas señalan que después de drogarlas o emborracharlas, compañeros han abusado de ellas sexualmente.

A las denuncias de las alumnas del Colmex se han sumado universitarias de otros centros, como es el caso del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), el CIDE (Centro Ide Investigación y Docencia Económicas) o la Escuela Libre de Derecho. Desde la colectiva feminista Cuarta Ola del ITAM, señalan a Verne que lo más grave es que casi no existan en las universidades protocolos para atender los casos de acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres en su mayoría y también contra algunos hombres. El ITAM, otra universidad privada, recientemente creó uno. Sin embargo, desde Cuarta Ola plantean que "no fue un cambio significativo porque se trata de un protocolo deficiente que no se ha difundido, el 90% de los estudiantes no sabe que existe", denuncian.

Desde Cuarta Ola creen que una de las cosas más importantes es "crear una red interuniversitaria para dialogar los problemas en común y trascender más allá".

En la UNAM se han hecho acciones similares para denunciar el acoso, el hostigamiento y la violencia contra las mujeres en el campus.

Como consecuencia de las demandas de las alumnas del Colmex, la dirección ha anunciado que se creará un protocolo para atender estos casos de violencia.

Este protocolo, en el que se trabaja desde hace año y medio, forma parte de la construcción de un "Modelo de Igualdad de Género", reza el comunicado.