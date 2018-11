PARADOJAS LEGISLATIVAS

Márquez, el ‘invitado de honor’

*** PARADOJAS LEGISLATIVASLa diputada local panista Noemí Márquez presentó el jueves en el Pleno una iniciativa para transparentar el trabajo de los ayuntamientos, horas después -en comisiones- le piden al gobernador Diego que informe cómo va a evitar que se repita el descontrol del gasto publicitario de su antecesor.*** BIEN POR NOEMÍEn lo que toca a la iniciativa de Noemí, muy bien, vaya que era necesaria, pues si en ayuntamientos que tienen el ojo público, como el de la capital, el PAN había cerrado las sesiones de las comisiones -por fortuna el miércoles recapacitaron- y en Celaya que también les vale, imagínese en muuchos otros.*** ENMENDARle LA PLANAEl gasto publicitario del Gobierno de Miguel, su hermano, no era su tema, pero ya lo es. Como legisladora comparte con el resto de sus compañeros la obligación de poner reglas a ese recurso.***RICARDO EN PROFECOEl ex panista leonés, Ricardo Sheffield Padilla, subió ayer una fotografía con sonrisa de oreja a oreja presumiendo que terminó con el proceso de entrega-recepción de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde despachará como su titular a partir del próximo 1 de diciembre. “Gratamente sorprendido por el nivel de profesionalismo y rigor científico de los laboratorios de Profeco”, dijo.*CHICO GOERNE TAMBIÉNFrancisco Javier Chico Goerne, panista de cuño, apareció ayer en un evento de Morena, en Irapuato. El ex regidor, ex legislador local y federal fresero, compartió sonriente con las nuevas figuras “morenas”, entre ellas la de su ex compañero y amigo, el ex candidato a la gubernatura Sheffield Padilla. Su lugar estará ahora con el ex Alcalde de León, al mando de la Subprocuraduría Jurídica de la Profeco.*LA RETIRADAChico Goerne tuvo su último encargo panista como Director General del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado. En esta elección aspiró a ser candidato azul a diputado federal por el distrito 15, cuyo “dedazo” al final benefició al empresario hotelero Sergio Ascencio, hoy legislador.*A LA ESCUELITAEn Irapuato se congregó ayer la clase política de Morena para dar banderazo al proyecto de creación del Instituto de Formación Política en Guanajuato; el evento lo encabezaron quien lo dirige a nivel nacional, el cartonista Rafael Barajas Durán (alias “El Fisgón”), la senadora leonesa Antares Vázquez Alatorre y el celayense Pedro Salmerón. Entre el público no faltó el ex priísta ahora diputado federal, Miguel Ángel Chico Herrera.***REFORMA BAJOPALABRAYa Morena presentó hace algunas semanas una iniciativa en el Senado para reformar la Constitución y considerar como delitos graves (con prisión preventiva de oficio) el robo de combustible y la portación de armas de fuego, además de la corrupción y las transas electorales. Ese fue un compromiso que hiciera el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su estrategia de pacificación.*LLAMADO DE SALIMEl diputado local leonés, Miguel Ángel Salim Alle, subió a Tribuna para recordarles la palabra empeñada. Recordó que el Grupo Parlamentario del PAN en la pasada Legislatura federal en la que participó, y él en lo particular ante la Comisión Permanente del Senado, presentó iniciativas que no se atendieron.*EN CANCHA DE MORENAAhora está en la cancha de Morena que esto se apruebe: “¿Cómo le harán las Policías todas para que aquellos que detengan con armas o huachicol no sigan delinquiendo, y cómo le harán los Ministerios Públicos para retenerlos y consignarlos? Debemos modificar el artículo 19 constitucional. Hoy le toca a Morena actuar con responsabilidad y congruencia y cumplirle a todos los mexicanos”, dijo el panista.***ADIÓS AL PANLuego de más de 30 años de militancia en Acción Nacional, Ariadna Enríquez Vanderkam, abogada leonesa ex magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, presentó su renuncia. Así lo hizo saber en una carta al presidente estatal del partido, Román Cifuentes, sin explicar los motivos.*VA CON MARGARITAAriadna colaboró en la reciente campaña interna con el candidato Manuel Gómez Morín, que fue aplastado en Guanajuato y en todo el país por el michocano Marko Cortés Mendoza. No lo dice pero el camino de la ex panista está en el apoyo a Margarita Zavala para la creación del nuevo Partido Libre. Atentos.El ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, asistió como testigo de honor a la inauguración de la empresa Migrantex en la comunidad de San José de Claveles, municipio de León. Ahí estuvo también el titular de la nueva Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, Juan Hernández.Márquez subió algunas imágenes del evento a su cuenta de tuiter, en la que agradeció la invitación y felicitó al grupo de migrantes, encabezados por Jorge Barroso, por inaugurar la fábrica de polímeros.