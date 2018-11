Comunicación electrónica, soledad y depresión

Los medios electrónicos de comunicación han causado una revolución mundial y como toda revolución tiene sus aristas positivas y negativas.Nunca en la historia de la humanidad las noticias se habían difundido con la rapidez que lo hacen ahora aunque tampoco había habido tal confusión debida a la difusión de noticias falsas.Cuando uno platica con un adolecente y le explica que hace algunos años tener a un familiar o a un amigo en una ciudad lejana o en otro país implicaba comunicarse por telégrafo, correo o teléfono, muestran cierta perplejidad. El telégrafo les es completamente desconocido a pesar de que la estructura gramatical usada en los telegramas se asemeja a la que los jóvenes usan para comunicarse usando sus celulares, “FELICITARTE MOTIVO RECIENTE ENLACE NUPCIAL. BUENOS DESEOS. SALUDOS”.Las cartas son recordadas con nostalgia por todos los que las usábamos. Esta nostalgia seguramente es incomprensible para un joven actual a quien le resultaría absurdo, por ejemplo, enviar un mensaje por WhatsApp a su novia en Europa y saber que el mensaje llegará en dos o tres semanas y que además la respuesta de su novia al mensaje tardará otras dos o tres semanas en regresar. Cuando uno recibe la noticia de que la novia fue a un paseo a caminar al campo, uno debería de considerar que esa noticia ¡se refiere a hechos ocurridos por lo menos hace un mes! Sin embargo, había un enorme romanticismo en redactar cada carta y en la caligrafía usada, así como en guardarlas, cada una como algo muy especial. Un joven actual no entendería esto, él puede escribir cientos de mensajes al día.Por su parte, el teléfono era la mejor opción para tener información actual pero era exorbitantemente claro, además frecuentemente uno debía marcar a través de una operadora pues la conexión directa era casi imposible. Esto es incomprensible para cualquier joven contemporáneo que usando su celular puede tener videoconferencias a cualquier parte del mundo, además no dejará de preguntar: ¿qué es una “operadora”?Un grupo de investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos acaba de reportar un estudio clínico sobre el efecto que tiene en las personas el uso de medios de comunicación electrónicos como Facebook, Snapchat, Instagram y otros más. El artículo publicado (M. G. Hunt, et al., “Social Media, Loneliness and Depression”, Journal of Social and Clinical Psychology, 2018; p.751). Se señala que otros estudios ya habían mostrado que esos medios de comunicación decrementan el bienestar de las personas pero este es el primer estudio experimental que se enfoca en los efectos depresivos y de soledad de los usuarios causados por el uso de estas tecnologías de comunicación. No hay duda de que estos medios de comunicación son adictivos tanto para jóvenes como para adultos aunque en muchos adultos la adicción es momentánea, solo mientras dura la novedad.