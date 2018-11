¿Es diferente el plan de AMLO?

El discurso, la tradición de la izquierda ha sido en México, de cuestionamiento a la estrategia de la militarización del País. La oposición a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto fue enorme en el pasado, criticando el que las fuerzas armadas participaran en el combate al crimen organizado. Incluso en la votación reciente en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior, Morena votó en contra. Era de esperarse. Desde la izquierda, siempre el rol del ejército fue visto como represor en contra del pueblo. El documento tiene una narrativa que es propia de la izquierda. Ahora es “pacificación”, no “guerra contra el narcotráfico”; el origen es la desigualdad, no la organización del crimen.Por esto, era de esperarse, un cambio en el diagnóstico, en la estrategia, en el Plan de Morena y AMLO. Cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024, fue una sorpresa que precisamente convocara a la acción del ejército para pacificar al País, pues en la explicación del plan se señala que sería desastroso relevar a las fuerzas armadas de su encomienda en materia de seguridad pública.El plan pretende lograr que “las familias de México recuperen la tranquilidad y confianza en las instituciones” y la prioridad “será garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los mexicanos”. Al igual que otros anuncios de AMLO, se esperaba que el Plan tuviera novedades, ideas nuevas, quizá objetivos concretos. No. El documento tiene una narrativa propia de un gobierno de izquierda, pero aporta pocas novedades.¿Cuáles? Solo 2 de los 8 ejes mencionados, se diferencian de lo hecho en los sexenios anteriores, pues 6 son refritos, recalentados. La izquierda siempre criticó la militarización de País y precisamente el énfasis del plan está en ello. El ejército, que tanto criticamos desde nuestra juventud, es ahora el pivote de la solución. Cuando el discurso de Morena era regresarlo a los cuarteles, el plan termina dejándolos en las calles.Veamos: El segundo eje es una novedad en el discurso y es propio de la izquierda pues parte del diagnóstico raíz: las desigualdades sociales. Plantea garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación, aunque siempre ausente el cómo lo va a lograr, cuando en estos meses de transición de plano no se dice cómo hacerlo.El primer eje no hay novedades salvo eliminar fueros. Es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, eliminar paraísos fiscales y monitorear en tiempo real las adquisiciones de Gobierno. Las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios serán obligatorias (cuando la 3 de 3 fue denostada antes por Morena). Busca la tipificación de la corrupción como delito grave y debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.El tercer eje es más de lo mismo: garantizar el respeto y promoción de derechos humanos. No permitir la represión ni la tortura, y se investigarán todas las denuncias de violación a los derechos humanos. Plantea tipificar, con sanción definida, los incumplimientos de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por las comisiones estatales. Lo de siempre: construir una cultura de derechos humanos que se incluya tanto en los planes de estudio oficiales como en los instrumentos de publicidad de las instancias de Gobierno. Algo discutible por polémico: la liberación de las personas que están presas por acciones políticas y que no llevaron a cabo ningún acto violento.El cuarto eje es un refrito de la época DeLamadrilista: regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral para mejorar la relación en lo individual y colectivo. La promesa de un gobierno austero honesto, incluyente y respetuoso de las libertades. La sexta es añeja: busca emprender la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en cuatro ejes de justicia transicional: verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes. Se ve fácil: promulgar leyes que contribuyan a poner fin a los conflictos armados y concretar procesos de desarme del crimen organizado. La polémica está en la propuesta de leyes especiales para la reducción de penas a infractores y amnistía a miembros de grupos criminales, siempre y cuando las víctimas acepten ofrecer perdón.La séptima es de plano repetitiva del discurso priísta y panista: la recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social. Plantea separar a los imputados de los sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.La primera novedad y es seguro tendrá buenos resultados, es la desregulación de las drogas, reformulando el combate a las drogas, y reorientando los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación. La segunda novedad en el plan de seguridad pública para repensar la seguridad nacional, es fortalecer la función de las fuerzas armadas y estrechar lazos con la sociedad, creando una Guardia Nacional para prevención del delito, preservación de seguridad y combate a la delincuencia. La Guardia, el ejército pues, estará formada por elementos de las policías militar, naval y militar incluyendo incluso a civiles para que se integren y reciban formación y adiestramiento.La intención de delegar la implementación del plan en coordinaciones a nivel nacional, estatal y regional, será complicada, pues los estados son libres y soberanos (solo tiene una ventaja, que ahora, todos, absolutamente todos los muertos, serán de AMLO y no de los Gobernadores). También es cierto que el plan va en contra de llamados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de organismos ciudadanos de izquierda para desmilitarizar la seguridad pública. Plan altamente idéntico al pasado, pero por el bien de todos, debe funcionar ahora sí.