De contralores carnales

La administración dese enfrenta a su primer gran reto, tras su propuesta y posterior designación decomo Contralor las irregularidades comienzan a salir a la luz.Tal y como se los contamos la semana pasada, la Alcaldesa lo tenía claro, a pesar de que se mostraba sorprendida en entrevistas sobre la decisión de la Comisión de Contraloría de elegir a sólo dos perfiles, la idea siempre fue colocar ay las cuentas le daban para que los panistas y un priísta lo aprobara el pleno del Ayuntamiento.La historia detrás de esta decisión va más allá de las presiones de los ediles panistas para incluir en el acuerdo de la comisión al ahora Contralor, está en quefue dirigente estatal del PRI hace menos de cinco años, violando la Ley Orgánica Municipal. Cuando el también exregidor priísta en la administración encabezada porse inscribió en la convocatoria para nadie era un secreto que fue dirigente estatal y que su esposa trabaja en la Contraloría Municipal. Tampoco es secreto que desde que el PAN se adueñó de la Alcaldía en Celaya hace dos décadas, la Contraloría Municipal había sido un refugio para la segunda fuerza política que hasta antes de las pasadas elecciones era del partido tricolor y no dejarían que este trienio fuera excepción.El proceso minucioso para elegir al nuevo Contralor continuó tras la convocatoria en la comisión que integran dos panistas, un priísta y tres regidores de verdadera oposición. Tras varios días de largas jornadas de análisis determinaron que sólocumplían los requisitos de la exigente convocatoria. El hecho de que sólo seleccionaron a dos perfiles le daba oportunidad a la Alcaldesa de proponer a una persona más, justo lo que no quería la oposición para dejarle la puerta abierta aA pesar de quepresentó un documento certificado y firmado por el exdirigente del PRI, Francisco, de que sólo fue encargado de despacho del CDE del PRI de julio a octubre de 2013, la aparición de un documento en el que el propiofirmaba como presidente estatal en enero de 2014 podría cambiar todo. Para ello la comisión lo mandó comparecer.se hizo el que no supo y dijo que era una copia simple y no recordaba si era el membrete oficial del partido en ese año, aunque luego la Alcaldesa inventara que le habían falsificado la firma.El estira y afloja en la comisión provocó que la síndico panistay el regidor priístapresionaran para que en el acuerdo se puntualizara quecumplía de fondo y no de forma. O todos coludos o todos rabones dijeron el regidor de Morena,; el del Verde,y el independiente, quienes señalaron que otros seis aspirantes estaban en el misma situación, cumplían no de fondo pero sí de forma asentándolo en el acuerdo y no en el dictamen donde señalan que sólo dos cumplían todos los requisitos.El resto es historia,vio una oportunidad para proponer a, quien llegó con una sonrisa a la sesión de Ayuntamiento del miércoles y salió como nuevo Contralor repartiendo abrazos por toda la Presidencia Municipal. La alcaldesa ahora se lava las manos asegurando que fue la comisión quien aprobó ay a ella le pareció el más indicado para proponerlo a la sesión.Ahora, aquellos que también se inscribieron en la convocatoria tienen la oportunidad de impugnar la designación y se dice que tienen amplias posibilidades de revertir la situación, porque no más vea:es sobrino de, el que le firmó la carta diciendo que no fue Presidente Estatal del PRI; luego, el cargo de encargado de despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal no existe, según los estatutos; además, por ministerio de esos mismos estatutos,ocupó la presidencia del CDE del PRI, pues a la renuncia de su tío, en julio de 2013, él era Secretario de Organización; en esos estatutos tampoco existe el cargo de interino, sino Presidente, ocupando dicho cargo hasta marzo de 2014, siendo sustituido por, quien fue electo.Además, la Ley Orgánica Municipal no distingue condiciones sobre los estatus de dirigentes políticos, por lo que no vale decir que no aplica porque fue presidente interino o encargado de despacho.Ya veremos si la alcaldesaestá dispuesta a sostener una decisión que atropella groseramente la ley, porque si decide pagar ese alto costo, la interrogante sería, ¿qué puede ser tan grave que quiere ocultar y que no haya un Contralor autónomo que la fiscalice?Y como todos lo esperaban, nuevamentefue reelegido como Contralor Municipal en Irapuato, en un proceso simulado, pues desde un principio el alcaldeya había anunciado que él era su gallo.Este es un gran salto paraque la primera vez que compitió en la terna para Contralor en la administración 2015-2018 obtuvo apenas un voto, del entonces regidor del Partido Verde,Los reproches no se hicieron esperar, sobre todo de parte de los regidores del PRI,, quienes consideraron que tras las declaraciones dea favor deen entrevistas, se frenó la intención ciudadana de participar en la convocatoria para elegir Contralor. Porque con sus declaraciones de que es un hombre confiable, que trabajaba bien y que se había desempeñado bien los últimos años, quedó más que claro que no tomaría en cuenta las otras dos propuestas en la terna, es más, tal vez ni atención les puso a sus currículums.Y es que, ¿quién va a querer perder su tiempo participando en una convocatoria, que si bien tenía que realizarse por ley, no tenía razón de ser pues el Alcalde ya había escogido?. Los regidores panistas levantaron las manos porque ya estaban de acuerdo en apoyar al Alcalde y a, y uno que otro regidor de oposición ya se había negociado para darle el sí.Si bienha trabajado y se ha desempeñado correctamente en su cargo, deja mucho que desear ante la opinión pública, pues no se tendrá certeza de que si algo chueco se descubre en el Municipio con el “cambio de Administración”, pueda darlo a conocer o actuar en consecuencia para sancionar, luego de recibir la bendición deAún con la presencia de la Policía Militar, Federal, Municipal y de seguridad privada, el evento más importante que tiene Irapuato, la Expo Agroalimentaria, no se salvó de la delincuencia.Nada más en los primeros dos días,, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que seis vehículos fueron robados, tanto en el estacionamiento (en el área de descarga de expositores) como a quienes dejaron vehículos sobre la carretera.La directora de la Expo,habló de dos casos de robo de automóvil y uno que otro cristalazo por lo que se debió doblar la seguridad, aún cuando en la mancha urbana el ambiente se puso caótico, con dos ataques armados donde se registraron incluso víctimas colaterales, entre ellas, un menor de cinco años y una mujer embarazada.En Celaya la relación forzada entre los regidores de Morena conparece haber terminado luego de que éste aprobara la Ley de Ingresos y el aumento de impuestos para el próximo año y otras decisiones apoyando a los panistas.Vaya hay quien dice que incluso ayudó al priistapara llegar a la Contraloría, pues no solamente votó a su favor, sino que fue uno de sus promotores. Desde el interior de Morena corre la versión de que el Edil tuvo reuniones para negociar con el hoy Contralor y con el secretario del Ayuntamiento,, brazo político de la Presidenta Municipal. Hasta dicen que no sería raro que algún cercano deaparezca después laborando en alguna dependencia municipal.Por eso, la ruptura tarde o temprano iba a ocurrir y desde la dirigencia de Morena ya se deslindaron de cualquier decisión que tome el exaspirante por la candidatura independiente.Para nadie es un secreto quefue impuesto por la excandidata a la alcaldía,, en la primera posición de su planilla causando en el enojo de los militantes de Morena.El voto en cascada por Morena gracias al empuje dele daban prácticamente un lugar seguro en el Ayuntamiento aquien desde campaña ya hablaba y se comportaba como político. A Morena no sólo le alcanzó para colocar a Uriel sino también a los fundadores del partido, quienes han tratado de poner en cintura a su compañero de fracción pero no han podido. Parece que la última que le pasaron fue la aprobación de la Ley de Ingresos con el aumento del cuatro por ciento a agua potable y predial, además del 10% en el tratamiento del agua.El fin de semana pasado durante un curso de capacitación, la dirigente estatal del partido, le recordó aque a nivel nacional la línea del partido era que no se aprobaría bajo ninguna circunstancia el aumento de impuesto. El regidor rebelde no escuchó de razones y como desde el día en que rindió protesta se le ha visto más cercano a la alcaldesaque a sus propios compañeros de fracción, apoyó a los panistas.El miércoles, en la sesión de Ayuntamiento donde aprobó la Ley de Ingresos y votó a favor de, hubo un receso y tras regresar, inclusose sentó en el lugar deque la dividía deAunque él asegura que no fue maiceado ni se siente avergonzado de sus decisiones, parece que es cuestión de tiempo para que deje la fracción de Morena y busque cabida como independiente, aunque dicen que los tres ya independientes no quieren que se ostente como tal.Y hablando de traiciones, dicen que alguien que respaldó también afue nada más y nada menos que la excandidata de la coalición Juntos Haremos Historia,, quien también quiere quedar bien ‘con Dios y con el diablo’ , pues se le ha visto entre panistas y priístas. Pero la partidaria de Morena o más bien de Ecuentro Social, también ha buscado cercanía con el excandidato a la gubernatura de Guanajuato,quien suena para encabezar a la Profeco en el gobierno depues dicen que anda muy apuntada para ser la titular de la dependencia federal en el estado de Hidalgo.Al mismo tiempo se le ha visto con personajes del panismo celayense, quienes impusieron al hoy Contralor. Hasta conse ha tomado fotos y le dio su abrazo a la alcaldesa Elvira el día de su toma de protesta, a quien por cierto semanas antes acusó del ‘megafraude’ electoral junto con. La cosa es sila seguirá tomando en cuenta dadas las circunstancias.No sólo son diferentes funcionarios públicos y medios de comunicación los que aún no se acostumbran a queesté a cargo del Gobierno de Estado, parece que ni él se la cree.En pleno evento de inauguración de la 23 edición de la Expo Agroalimentaria, mientras homenajeaban a, a nuestro Góber casi se le sale hablar en representación de otro Gobernador, específicamente de su padrino,Antes de leer un reconocimiento que se entregó a la familiapronunció “A nombre del Gobernador”, corrigiéndose mientras aclaraba la garganta “A nombre de Gobierno del Estado”, ¡Ups!