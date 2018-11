Imposición de un Contralor carnal: Absoluto desprecio por la Ley…

En la imposición del Contralor Municipal, Rubén Guerrero, los panistas y algunos regidores cómplices de la oposición, Ezequiel Mancera (PRI) y Uriel Pineda (?), se han pasado de la raya respecto a cualquier anterior parámetro de ilegalidad ocurrido; algo escandaloso, sin precedente.Cabe preguntarse, ¿qué hay detrás de esta arbitraria designación?; por aquello que parece compelió a la señora Paniagua a violar de forma tan artera la legalidad municipal, ensuciando así el inicio de su administración.El nombramiento del titular de la Contraloría era un punto de inflexión a la pretendida agenda independiente del grupo opositor mayoritario (G8), y que ahora con este descarrío se ve frustrada y rota.La Comisión de la Contraloría en el Ayuntamiento, integrada en su mayoría con regidores de oposición, había dictaminado negativamente el expediente del susodicho Rubén Guerrero, tanto por sus antecedentes personales, como debido a su condición de ex presidente del PRI estatal, lo cual le impedía ocupar el puesto.No obstante a este claro impedimento legal, y al consecuente dictamen negativo referido en la Comisión, la señora Paniagua incluyó a Guerrero Merino en la terna que propuso al Cabildo.En esto converge una triple ilegalidad, pues (1) contradice la Ley Orgánica Municipal, que estatuye como requisito para ser Contralor no haber sido dirigente de partido político en los cinco años anteriores a la designación (Fracción VI del artículo 138); (2) contradice el reglamento municipal, que determina que el Presidente Municipal propondrá al Ayuntamiento una terna de entre las propuestas calificadas por la comisión (Artículo 21); y (3) violenta también la convocatoria pública y el proceso de esta designación, ya que se desconoce un dictamen válido votado y emitido por la Comisión de la Contraloría.Y es que Guerrero Merino fue propuesto por la señora Paniagua, no obstante haber sido reprobado por esta Comisión.Este despropósito se impuso bajo un argumento legaloide bastante inverosímil y tramposo; esto es, de que al habérsele presentado sólo dos propuestas viables, ella estaba autorizaba, según el reglamento, a hacer una tercera propuesta directa e integrar así su terna.Pero era obvio que esta tercera propuesta directa nunca podía ser tomada de las ya reprobadas por la propia Comisión, como es el caso de Guerrero Merino; esto es, nunca de entre los descalificados en mérito a no cubrir las condiciones y requisitos señalados por la ley.Así, importándole un bledo la legalidad y las apariencias, la señora Paniagua formuló su terna, la presentó al Ayuntamiento y por consigna dirigió la votación de su dócil fracción, los panistas, y sus regidores socios agregados, a favor del antes reprobado Guerrero Merino…Se menciona que el ahora designado Contralor Municipal, fue propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); esto nos abre algunas hipótesis ineludibles.En efecto, se ha dicho que uno de los integrantes de este CCE, el ex presidente municipal Ismael Pérez Ordaz, buscó reelegirse; pero la señora Paniagua, apoyada por su siempre alevoso grupo de yunquistas, se le adelantó cortando de tajo su peregrina aspiración.Aunque a Pérez Ordaz le dieron como premio de consolación que presidiera una difusa entidad paraestatal, relacionada con la competitividad, es perceptible que ocurrieron algunas fracturas entre el grupo de estos empresarios y los yunquistas enquistados en el poder municipal.Parece, en esta primera hipótesis plausible, explicarse la imposición de Guerrero Merino en la Contraloría Municipal, como un gesto de distención entre ambos grupos.Y es que el contralor designado fue regidor en el Ayuntamiento de Pérez Ordaz, donde participó con desaprensión de algunos graves abusos al presupuesto, que después se conocieron.Un ejemplo de estos abusos, fue el sobresueldo que se dispensaban todos los miembros de aquel venal Cabildo por… ¡La renta mensual de sus propios vehículos, a razón de 12 mil pesos!Y también fue enterado, por lo menos, de los intríngulis de aquel espinoso asunto de los moches a diputados del Congreso Federal, revelado por a.m., en febrero de 2014.Guerrero Merino es, pues, alguien al que ahora se encomienda fiscalizar parte de sus propios actos, y de aquéllos que le acompañaron en esa referida aventura de gobierno; algo bastante surrealista…Otra hipótesis plausible corresponde al pasado inmediato de la ahora alcaldesa, relacionado con la deuda contratada en la anterior administración encabezada por Ramón Lemus, y para cuyo opaco manejo parece se busca esquivar una exhaustiva revisión.Hay que recordar que Elvira Paniagua, como diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, fue una activa promotora de este ilegal y abultado endeudamiento que se contrató con cargo al Municipio…Así pues, la Contraloría en manos de una persona autónoma les representaba riesgos importantes, más ahora que desde el gobierno federal se convoca a una cruzada frontal en contra de la corrupción.Sin embargo, es indudable que el PAN y sus identificables socios empresarios van ya de salida; se podrán por el momento encubrir expedientes incómodos o algo más indecentes, con la gestión de un contralor carnal; pero este recurso no les valdrá por siempre…@inigorota