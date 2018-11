“No sabía que tan ofensiva era la Liga. Fue increíble porque hay cinco que no defienden mucho y otros que defienden todo. Por eso los partidos son más rápidos”, comentó.

También habló sobre MLS y lamenta que no haya jugadores de clase mundial

El ex futbolista de Club León,y habló sobre lo que vivió en la Liga Mx, asegurando queDonovan también, añadiendo que fue un doble placer ver el futbol y jugar en México.Sobre el futbol de Estados Unidos,y no sólo quieran ser técnicos de la MLS.Donovan tambiénde Estados Unidos,l País, pero agregó que el nuevo DT debe ser alguien que conozca la MLS, que sepa cómo es la mentalidad del jugador, joven y ganas de tener éxito. Con León, Landon Donovan sólo estuvo en el Clausura 2018 y a final de torneo, la directiva decidió no continuar con el jugador estadounidense.