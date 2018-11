Y de pronto: ¡Plop!



La institucionalidad de los proyectos debe blindar el trabajo hecho, su continuidad no depende de la permanencia de las personas, los intereses del club deben prevalecer por encima de los gestores.



Si tan malo resultaba el convenio para el León, ¿por qué no lo frenaron antes?, y si es tan bueno, ¿por qué no le dieron continuidad?

¿Por qué no se le dio seguimiento a un¿Cuál fue el real motivo por el que Ricardo “Chavicos” Enríquez dejó las Fuerzas Básicas del León ¿Por qué no le interesa a Javier Santamaría (Nuevo Director de Fuerzas Básicas del León) el trabajo hecho por Enríquez?Si todo iba muy bien, pasos adelantados, viajes de jugadores juveniles a entrenar acá en León, presentación del que era Director de las Fuerzas Básicas del Club León en tierras niponas.de que la relación se haya cortado de tajo.Acá en León tienen sepultado el proyecto,pero que viene buscándose desde hace por lo menos desde hace cuatro.¿Qué fue lo que no le gustó a Santamaría del nuevo proyecto?¿La directiva del Club León dio la orden de no seguir con el convenio con los japoneses?Son muchas preguntas pero parece ser una sola la respuesta:El Matsumoto Yamaga está confundido, parecía que tenía una relación seria. El equipo japonés logró hace unos días su ascenso, regreso a la Primera División de su país, pero no dejan de preguntarse qué pasó.Cierto que la esencia es lo que pase con el primer equipo, peroHay áreas a desarrollar y lo que antes era anunciado con mucha emoción hoy parece ser tema vetado.Es un retroceso que no se le dé continuidad a estos proyectos, no puede ser posible que no se avance con ellos para concluirlos de una manera seria. Cortar la cabeza de un director no puede frenar lo que se estaba haciendo bien.¿Cómo se va evaluar el trabajo de Santamaría al frente del León?¿Cuáles son los objetivos trazados para su gestión? ¿Qué se le pide a Santamaría?Es toda una incógnita.Me parece incomprensible quehaya sido presentado con una carta a través de las redes sociales. Que algo tan importante para el Grupo Pachuca como es el trabajo con las inferiores no haya merecido una presentación ante los medios de comunicación, con una explicación de lo que se busca, como exige la magnitud del objetivo que se busca. Y siendo la persona que se va alguien tan cercano por muchos años al Grupo.