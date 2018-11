Que el actor tuvo romance con productora de Televisa, dice



"Qué predecible eres; conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa y cuando le preguntaron de ti dijo 'No hace falta que sea actor, está tan lindo que...'"



“Te metiste con el padre de mi hijo (...) la única que puede decirle cualquier cosa soy yo. Tú no puedes ¡te rompo tu madre! ¿entendiste?”

“Existen estúpidos sin talento como este, como William, porque existen personas que los toman en cuenta. Te voy a decir que es lo que te va a pasar; en México a las personas desagradecidas se les desaparece” Ver esta publicación en Instagram EXCLUSIVA: #NiurkaMarcos arremete contra #WilliamLevy para defender al padre de su hijo, #JuanOsorio. #UnNuevoDia #undig Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia) el 16 Nov, 2018 a las 6:39 PST

"Aplasto a personas como tú sin talento que entraron usando sus recursos físicos; eres bello, oh sí, tienes un cuerpo precioso pero a la naturaleza no le alcanzó para darte más y le faltó darte cerebro".



Niurka dijo 'todo lo que pensaba' -o eso creemos- sobre William Levy, luego de que el actor cubano le respondió a Juan Osorio por llamarlo 'mediocre'.Todo comenzó cuando el productor dijo en entrevista que William era malagradecido por no querer regresar a hacer telenovelas en Televisa, lugar que lo vio saltar a la fama.El actor al enterarse se molestó y escribió una carta que compartió en su cuenta de Facebook, donde dijo que Juan Osorio es un conductor de bajo grado que pisotea a quien sea porque está desesperado por ser tomado en cuenta.Cuando a Niurka, ex esposa de Juan Osorio, le preguntaron sobre el tema, la actriz dijo una serie de declaraciones bastante fuertes sobre Levy, como se transmitió en 'Un Nuevo Día'.Pero la famosa no se detuvo y siguió hablándole: