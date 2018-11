Bromas y muy buen humor



“Lamento que haya pasado tanto tiempo, mientras no vine, tuve tres pequeños bebés”

'Angel', la canción más esperada

FOTOS: Tomadas de: Google.

Robbie Williams impactó a la audiencia en CDMX cuando apareció su padre en el escenario para interpretar 'Better man', con el que le rindió homenaje; hizo llorar a los fans."Les quiero presentar a mi padre" dijo el cantante y tocó los corazones de sus fieles seguidores en el Corona Capital. La gente cantó los coros de la canción mientras Robbie le decía a su padre "eres el mejor hombre del mundo".El inglés salió al escenario a las once de la noche; sus fans esperaron todo el día por su presentación. Usó una falsa escocesa, y con un simple "Buenas noches, yo soy Robbie Williams" desató la locura.Las mujeres, sobre todo, le gritaban "te amo" cada vez que en broma se levantaba la falda. Mostró mucho humor y hacía bromas, también bajó del escenario y se acercó al público, lo cual causó aún más sorpresa.Nadie se imaginaba que iba a besar a una fanática. Con la canción 'Something Stupid' el cantante subió a una fan al escenario y le dio un beso en la boca, luego le cantó al oído el tema."Hola, ¿me extrañaron?", preguntó el cantante, y las miles de voces le respondían coreando sus canciones.La estrella encantó con sus coreografías junto a sus bailarines y se cambió el vestuario; las luces de colores se movieron por todo el lugar al ritmo de las canciones más nuevas del cantante y por supuesto de los grandes éxitos como 'Rock DJ' y 'Feel'. Cerró el show con 'Angel'.Cantó 'My Way' de Frank Sinatra con una camiseta de la Selección Mexicana y enamoró, más que nunca, a sus seguidores mexicanos.