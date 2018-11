VIDEO. Ella es la nueva ‘chica del clima’ que podría ‘destronar’ a Yanet García

Más que una cara y cuerpo bonitos

Efecto Yanet García



“Debes dejar de verla, es un error.

“Yo salgo en la mañana, tarde y noche, no me ves porque no quieres”, dijo Pamela a Álvaro.

Lade Multimedios en Monterrey,, ha desatado polémica por sus duras críticas hacia su colega dey a su vez ha causado furor por suEn sus redes sociales la presentadora no duda en compartir fotografías con sus outfits que usa para dar elen su mayoríaque resaltan sus curvas.Durante una entrevista para al Saga, la presentadorahabló sobre laque tiene que tener antes de salir a cuadro e informar el pronóstico del clima. Pamela mencionó que ella se prepara bien para no, pues dijo que tampoco lee absolutamente nada de lo que dice, sinoCuestionada sobre el estereotipo de que laes son famosas por serLongoria apuntó que a ella le gusta tener un equilibrio “entre ser una cara bonita y tener cerebro”.Álvaro Cueva, presentador del programa, la cuestionó además sobre la forma de pararse cuando sale a cuadro, pues señaló que más que informardando la espalda a la cámara.No obstante, Pamela dijo que a ella no le gusta hacer eso y quey le pidió al conductor dejar de ver a la presentadora deAsimismo, los otros invitados continuaron criticando las presentaciones de Yanet García, pues dijeron quey que no dé el clima.