Desalentador panorama en renovación de dirigencia del PAN en Hidalgo

“Ojalá que ambos busquen la manera de sacar adelante este proceso electoral interno, porque, Acción Nacional debe regresar a sus orígenes e ideales para ser el partido en el que confió la gente en algún momento", destacó.



CORNELIO, PRESTANOMBRES DE ASAEL; PRISCO, DIO LA ESPALDA A LA MILITANCIA



“volver a empezar, apoyados en la doctrina de respeto a la dignidad humana que abanderó. De lo contrario vamos a terminar divididos y con un partido desvalorado”, concluyó.

El exdiputado local delve unen la elección de ladel blanquiazul en Hidalgo, pues refiere que “las llamadas cargadas, muestran el nivel de corrupción que se vive al interior de este partido”.Por tal motivo, solicitó a los contendientes, no propiciar problemas de ese tipo en la estructura partidista deAmbos tienen experiencia en el ámbito legislativo y servicio público, por lo que comentó que deben poner en práctica este conocimiento para el beneficio del partido.Al opinar de los dos contrincantes, Herlindo Bautista dijo que “Cornelio García, se dice que es prestanombres de Asael. Que demuestre que no es cierto porque ya no queremos la misma porquería”.Mientras, “de Prisco Manuel igual hay cosas que lo marcan como dar la espalda a sus compañeros, entonces la militancia debe valorar qué es lo que más conviene al PAN en Hidalgo”, agregó.Por último, el exlegislador panista exhorto a militantes a regresar esa referencia de ética que tuvo el PAN y, con ello,Seguro te interesa: