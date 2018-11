Los 80´s

Los 90´s

El nuevo milenio

Los 'nuevos 10´s'

Cada año el Diccionario Oxford, algo así como la RAE para los angloparlantes, anuncia cuál fue la palabra del año según investigaciones.Por ejemplo en este año la palabra es 'tóxico' -no es buena noticia- pues según los especialistas esa palabra refleja el 'estádo de ánimo' de la sociedad y sus preocupaciones y vivencias diarias, así como sus búsquedas en Internet'.La lista es larga, así que sin más preámbulo te presentamos las palabras que han ido explicando nuestra historia en las últimas décadas, comenzando desde 1975, y su significado.1975 - Brainiac (Cerebrito)1976 - Punkster (punketo)1977 - Nip and Tuck (Cirugía estética)1978 - Gazillion (Algo en gran cantidad, pero sin especificar número exacto)1979 - Bagsy (Acertar algo)1980 - Foodie (Entusiasta de la comida)1981 - Chill Pill (Pastilla calmante)1982 - Downloadable (Descargable)1983 - Air Guitar (Hacer como que tocas una guitarra imaginaria)1984 - Shopaholic (Adicto a las compras)1985 - Gobsmacked (Impresionado)1986 - Channel Surfing (Surfear por los canales de la televisión)1987 - Bazillionaire (Término para referirse a alguien más rico que un millonario)1988 - Beat box (Hacer ruidos con la boca con ritmo musical)1989 - Crowd Surfing (Lanzarse sobre el público y dejar que te lleve)1990 - Emoticon1991 - Nu Skool (De la 'nueva escuela')1992 - Poptastic (Algo perteneciente a la música pop que es considerado fantástico)1993 - Geeksville (Lugar poblado por puros geeks o nerds)1994 - Dad Rock (Música que le gusta a la generación anterior)1995 - Scratchiti (Hacer grafitti rayando sobre una superficie con un objeto afilado)1996 - Gastropub (Pub que se especializa en servir comida de alta calidad)1997 - Muggle (Palabra usada en la serie literaria Harry Potter para referirse a los humanos sin poderes mágicos)1998 - Hacktivism (Activismo a través de ataques en línea)1999 - Bling (El uso de joyas)2000 - Fauxhawk (Peinado similar al mohawk que no requiere raparse el cabello)2001 - Bromance (El 'romance' entre dos amigos muy unidos)2002 - Parkour (Deporte urbano especializado en el movimiento libre entre estructuras)2003 - Flash mob (Interpretación callejera espontánea)2004 - Podcast2005 - Sexting (Enviar mensajes de texto con contenido sexual)2006: Carbon Neutral (Se refiere al estado en el que las emisiones netas de gases efecto invernadero expedidas al ambiente equivalen a cero)2007: Locavore (La persona que consume alimentos que se producen en su zona, es decir, a nivel local)2008: Hypermiling (Utilizar técnicas de conducción eficientes)2009: Unfriend (¿'Mantener amistades'?, bueno, lo contrario)2010: Big Society2011: Squeezed Middle (Middle Class significa “Clase Media”. Si la Clase Media se reduce habitualmente es porque muchos han pasado a ser “pobres”. “Squeezed” significa exprimido)2012: GIF2013: Selfie2014: Vape (La acción de inhalar y exhalar el vapor producido por un cigarro electrónico)2015: 'Face with Tears of Joy' Emoji2016: Post-truth2017: Youthquake (Un cambio cultural, político o social significativo surgido de las acciones o influencia de los jóvenes)