Alcaldía de Pachuca no emprenderá acciones legales contra constructora de rastro

“La empresa se compromete a que no le entregamos la liberación la fianza hasta que no estemos satisfechos del trabajo que nos va a otorgar”, indicó el asambleísta. Garantía que, de acuerdo con el contrato, equivale a 4 millones 930 mil 414 pesos.



CLÁUSULAS DEL CONVENIO

¿QUÉ FALLA EN EL RASTRO?

El ayuntamiento deno emprenderá acciones legales contra, la empresa que equipó el, toda vez que subsanará las deficiencias en el inmueble.Así lo informó el regidor, quien precisó que aún falta una prueba para el funcionamiento del rastro Tipo Inspección Federal (TIF), que operaría a finales de 2018, estimó.En entrevista, el asambleísta señaló que el seguro para que la empresadel inmueble expira el próximo 17 de diciembre.No obstante, la fecha quedará sin efectos por común acuerdo entre contratistas y las autoridades de la Presidencia Municipal.AMHidalgo lo publicó:Para llegar al acuerdo enunciado participó la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, en coordinación con el cabildo de Pachuca, las secretarías de Planeación y Evaluación, Servicios Públicos Municipales, así como Obras Públicas de Pachuca.Navor Rojas explicó que el Ayuntamiento no podrá liberar la fianza hasta que sea funcional el rastro, ya que así lo establece contrato signado en la pasada administración de Eleazar García Sánchez.De acuerdo con el contrato publicado en la página oficial del ayuntamiento de Pachuca, la póliza de fianza es “por un importe equivalente a 10 por ciento del monto total de la obra”.Es decir, de 4 millones 930 mil 414 pesos, toda vez que la ejecución de la obra se estableció por 49 millones 304 mil 148 pesos.De igual manera, la fracción décima tercera del documento menciona que el rastro “deberá efectuarse a entera satisfacción de la contratante (el ayuntamiento de Pachuca)”.Por lo que “el contratista (Grupo Prospectiva) se obliga a responder por su cuenta y riesgos los defectos y vicios ocultos de la obra”.En total se han efectuado cinco pruebas en el rastro, dos con peso muerto (costales de arena) y tres con animales, recordó Rojas Mancera.Cuatro de las cinco pruebas con peso de 600 a 800 kilos fallaron, ya que las cadenas donde cuelgan a los animales no son funcionales.La quinta prueba se efectuó el jueves 8 de noviembre y presentó dos fallas; la primera, referente a las sierras que cortan a las reses; la segunda deficiencia fue al quitar la piel de los animales, explicó el asambleísta.Asimismo, agregó que el proceso debería cumplirse en aproximadamente 15 minutos; no obstante, debido a las fallas, se efectúa en más de 45 minutos.Seguro te interesa: