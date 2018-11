Ni memes, ni videos restan ayuda a migrantes

“Como Cáritas nos encargaron 2 cosas, la primera es la alimentación, comida y cena, y también atender el centro de acopio, recibir y darles a cada uno de ellos lo que necesitan, indudablemente, estas personas nos han dejado una riqueza espiritual muy grande”, dijo.

Poca educación



“Centro América no nos mandó lo más selecto de su país, sino la gente que más sufre, la más pobre, la gente más necesitada de muchas cosas”, indicó.

Durante el mensaje dominical del Obispo de Irapuato, el padre Agustín Rodríguez comentó que los irapuatenses han sido generosos al donar alimentos, ropa e insumos para los migrantes, quienes han mostrado agradecimiento. Comentó que mucha gente se ha quejado de malos modales y formas de corresponder, sin embargo lo vio como una consecuencia de la poca educación, pues no tienen suficiente educación como en otras naciones. El párroco indicó que no se puede parar de apoyar, y que esta es la oportunidad de seguir siendo generosos con ellos.