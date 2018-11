Obligan a mujer a trabajar el día que dio a luz

FOTO: Ilustrativa / Imagen tomada de Google.

Jalones y tocamientos sin que nadie hiciera nada

'Ni privilegios ni derechos para ella'

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una recomendación directamente al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza por el caso de una mujer que sufrió maltratos en su lugar de trabajo durante su embarazo.El 4 de agosto de 2017 una mujer de 28 años, asignada al área de vacunas del Centro de Salud Urbano de Nezahualcóyotl, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por acoso laboral y vejaciones por servidores públicos de este centro.Resulta que durante su embarazo sus superiores el ordenaban ir al almacén por vacunas pero tenía que trasladarse en vehículo automotor y llevar consigo termos con capacidad de 45 y 100 litros, que muchas veces tuvo que cargar. Cuando tenía 6 meses de embarazo tuvo una torcedura de pie por cargar uno.En la última etapa de su embarazo no le cerraba su filipina, pero su jefa inmediata le exigía con jaloneos y tocamientos que portara de forma correcta el uniforme.El día que nació su hijo llegó a laborar temprano y se sintió mal, tenía manos y pies hinchados y un médico del Centro de Salud la revisó y le dijo que tenía signos de preeclamsia, que pidiera retirarse.Los superiores le negaron la salida y después de 3 horas de pedir varias veces el permiso se fue del hospital y le confirmaron el diagnóstico, por lo que le hicieron una cesárea.Su licencia para horario de lactancia le fue otorgada 4 meses después; su jefa le dijo que no había privilegios ni derechos para ella y que no tenía permiso de moverse de su lugar. Alimentaba a su bebé en el cuarto de máquinas.Un día realizaba la extracción de leche en el baño y su jefa abrió la puerta y le preguntó que hacía ahí, que ese no era su lugar de trabajo. La víctima relata que funcionarios públicos de ese Centro continuaron con actos de hostigamiento.Con información de SinEmbargo y agencias.