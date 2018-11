Morena quiere que animales hereden los bienes de sus dueños

"Legalmente representados"



“Lo que se pretende es reconocer el derecho de los seres sintientes a ser considerados como parte de una familia y no como un objeto susceptible de ser embargado por deudas de carácter civil o mercantil. También que tienen el derecho a ser legalmente representados”, precisó Nazario.

Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca que los animales hereden los bienes de su propietario, siempre y cuando quede estipulado ante notario.La propuesta es del diputado local Nazario Norberto Sánchez, quien presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa para reformar el Código Civil de la Ciudad, en donde se pretende reconocer el derecho de los animales a ser legalmente representados.El morenista argumentó que los derechos de los seres sintientes tienen que ser reconocidos en el Código Civil y no sólo en la Ley de Protección a los Animales.Durante su exposición, planteó facultar a la Secretaría de Salud capitalina para que sea la instancia responsable de implementar y administrar el registro de los seres sintientes de compañía, así como de las personas que pueden ostentar su representación legal, en caso de que no existan quienes defiendan sus derechos.En la iniciativa se proyecta que los animalitos de compañía que hayan sido registrados ante la Secretaría de Salud no serán objeto de embargo por deudas de carácter civil o mercantil.