Los Pinos no será la casa del Presidente, sino lugar para turismo

"Va a abrir una sección. Vamos a darlo a conocer en breve. No hemos podido definir exactamente por dónde, pero ya hay un avance de cuáles serían las calzadas, los espacios, que se puedan conocer a partir del primero"

Tendrá director el nuevo centro cultural

Los Pinos estará abierta al público cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República.La residencia oficial de los mandatarios ya está convertida en un centro cultural pero ahora recibirá visitas, informa Alejandra Frausto, la próxima secretaria de Cultura.Ya se hizo un recorrido por la residencia, ubicada en Chapultepec, que todavía está ocupada por la administración actual.El nuevo centro cultural tendrá un director, aunque aún no revelaron el nombre. Una de las áreas que se podrá conocer es la casa donde vivió el ex presidente Miguel Alemán.El presidente electo aseguró que no va a vivir en Los Pinos, casa que será parte del espacio cultural del Bosque de Chapultepec; dijo que vivirá en su casa en Tlalpan, y cuando su hijo menor, Jesús Ernesto, termine la primaria, se irá a Palacio Nacional o a una vivienda cerca del Zócalo.Con información de SDP noticias y El Debate.