Buenos días. Continúo platicando sobre esta calle, su historia y las circunstancias que obraron para que esta fecha, ’20 de noviembre’, sea considerada como nacional, y las festividades que en Irapuato se dan para conmemorarla. Comentaba lo siguiente: la señora Guadalupe Chávez de Vargas, y Don Manuel Vargas su esposo, originarios de esta ciudad, era un matrimonio altruista y generoso los que decidieron donar parte de su patrimonio en forma de este terreno para la noble causa de la construcción de un Hospital dada la carencia de una institución que cubriera la necesidad de contar con un espacio para la atención de los enfermos, y es así como donaron ese terreno y dinero para que se edificara la institución de beneficencia pública que llevó el nombre de ‘Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe’, en honor de su bienhechora y siendo atendido por las ‘Madres Josefinas’ o ‘Madres de la Caridad’ y médicos altruistas, como el Doctor Carlos Dávila, quien fue uno de los varios médicos que daban consultas gratis todos los días a partir de 1906 y a lo largo de varios años.Después se dieron varios cambios cuando, en el año de 1915 fueron sustituidas las religiosas Josefinas por enfermeras civiles. Este hospital fue inaugurado el 30 de septiembre de 1905 por el señor obispo de León y apadrinaron el acto la Señora Doña María Coronel de Obregón y su esposo, el licenciado Joaquín Obregón González, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato 1893-1896, la señora Guadalupe Ramírez de Covarrubias, la señora Mercedes Covarrubias de Ayala, el señor Jesús Covarrubias y Don Melchor Ayala, Jefe Político de Irapuato 1905-1910.Dieron realce a este acto los señores Don Manuel M. Vargas, Francisco C. Ibarra y Francisco Montes de Oca. La señora Guadalupe Chávez, benefactora de esta obra, asistió sola pues su esposo, Don Manuel Vargas, ya había fallecido. Años después, este hospital se llamó Hospital Civil otorgando servicios en su sede, Calzada de Guadalupe, número 73, donde se encontraba el Centro de Rehabilitación CRI, que ya desapareció.Posteriormente fue cambiado a su actual sede, el Hospital General de Irapuato, situado sobre la Avenida Guerrero hasta su límite, la calle Reverte Mexicano, frente al Parque Irekua. La señora Guadalupe Chávez participó en muchas obras generosas, entre ellas aportaba dinero para que se pagara el aceite de la lámpara del Santísimo en el templo de Nuestra Señora de la Soledad, y con su esposo pagaban a los maestros que daban clases en el Colegio de la Enseñanza. Don Manuel Vargas y su esposa, la señora Guadalupe Chávez de Vargas, fueron almas generosas por lo que debemos considerarlos como irapuatenses ilustres.Este día, al que se le otorga el nombre a la calle mencionada es muy importante, tanto que es considerado como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX, pues en esta fecha dio comienzo el conflicto armado en México conocido como la Revolución Mexicana, cuya finalidad fue el derrocamiento de la dictadura del general Porfirio Díaz quien había gobernado al país desde 1876 con una sola interrupción, de 1880 a 1984, siendo presidente de la república mexicana el general Manuel González. Buen gobernante Porfirio Díaz, pero dictador al fin, declaró en 1906 lo siguiente, luego de una revuelta militar: - ‘Recibí el gobierno de las manos de un Ejército victorioso’, pero ‘-tan pronto como me fue posible, se efectuó una elección y entonces mi autoridad me vino del pueblo’. Su norma fue la estabilidad y la paz. Decía: ‘Fuimos muy duros, algunas veces hasta llegar a la crueldad, pero todo esto fue necesario para la vida y el progreso…’Después de 34 años de ejercer el poder en el país, los logros de su dictadura fueron eliminados de un plumazo por sus errores. Los altos costos económicos y sociales durante su gobierno conllevaron a una oposición política grave y peligrosa, la que comenzó a principios del siglo XX.La situación se agitó nuevamente cuando Díaz aceptó retirarse al terminar su mandato presidencial, sin buscar la reelección. Esto dio comienzo al levantamiento opositor cuyo líder más importante fue Francisco I. Madero, quien realizó varias giras alrededor del país con el propósito de formar un nuevo partido político que pudiera competir en las elecciones, sin embargo, Porfirio Díaz lanzó una nueva candidatura para la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Díaz nuevamente salió triunfante en las elecciones de ese año y Madero se vio incapaz de tomar acciones al estar encarcelado.Poco tiempo después, Madero logró escapar de la prisión estatal y se protegió huyendo a Estados Unidos de Norteamérica en donde ideó el Plan de San Luis, señalando que: se declaraban nulas las elecciones del presidente y el vicepresidente; se desconocía al general Porfirio Díaz; se enunciaba el principio de ‘Sufragio Efectivo, No Reelección’, asumía provisionalmente la presidencia de la república y se llamaba a los mexicanos a tomar las armas el 20 de noviembre.Ese día inició el conflicto armado en el norte del país. Pronto nuestra nación se incendió. En el norte se formaron varios grupos militares e iniciaron actividades, a la cabeza de algunos de ellos, Abraham González, Pascual Orozco y otros más. Francisco Villa, con un pequeño grupo de guerrilleros incursionó en ese estado. Se extendió por el país. Luis Moya se rebeló en Zacatecas, Isidro Torres Burgos y Emiliano Zapata en Morelos, y Ambrosio Figueroa en Guerrero. Luego de muchas acciones, triunfos y derrotas de varios bandos, ante muchas presiones, finalmente y ante lo inevitable, Porfirio Díaz aceptó que su representante, Francisco S. Carbajal firmara el ‘Tratado de Ciudad Juárez’ el 21 de mayo de 1911.En él se señalaba el fin de las hostilidades mediante el compromiso de que renunciarían el presidente y el vicepresidente antes de que concluyera el mes, ocuparía la Presidencia de la república en forma interina el Licenciado Francisco León de la Barra, quien debería convocar a elecciones de acuerdo con la Constitución; se procedería a licenciar las fuerzas revolucionarias a medida que se fortalecerían las instituciones de los estados, entre otras más acciones. El general Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso el 25 de mayo, exiliado y con su familia, salió de la capital el 25 de mayo de 1911 rumbo a Europa el día 31. Movimiento de orden social puesto que, además del establecimiento de un régimen democrático paralelo al derrocamiento habido, surgieron demandas de carácter social y planteamientos de cambios radicales. Largo y muy importante este tema, el que debemos conocer más a fondo para entender mejor el significado de este movimiento en el que se enseñorea la democracia, es decir, nacido este término en la Grecia Antigua, lo entendemos actualmente como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y controla a sus gobernantes. En mi próximo trabajo continuaré con la historia de este movimiento del 20 de noviembre, las fiestas conmemorativas de este acontecimiento que se realizaban en Irapuato y, finalmente, lo que la historia y las experiencias nos dicen sobre las personas que se sienten caudillos, pero que en sus interiores llevan el germen de la dictadura, las que fácilmente se convierten en eso, dictadores, explicando y entendiendo los significados de los términos ‘caudillo’ y ‘dictador’.Termino. Continúo en mi próximo artículo, ‘la calle 20 de noviembre, final’ en las páginas de ese estimado Diario. Acepto críticas constructivas a este artículo.