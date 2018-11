AMLO, entre chairos y fifís

Dicen los que saben, hablando de política, que “la forma es fondo”. Los errores de octubre, de noviembre… han sido decisiones muy poco cuidadas en sus formas. Es decir, si bien es cierto que el Aeropuerto pudiera haber sido el negocio del sexenio que está por expirar, no era necesario cancelarlo, solo auditarlo y ajustar los precios, o revertir lo invertido por el Gobierno con cargo a los empresarios involucrados y concesionárselo.En el peor momento, como si lo del Aeropuerto hubiera sido poco, a Ricardo Monreal se le ocurre aventar el tema de las comisiones bancarias. Días antes, las calificadoras habían bajado la calificación de deuda a Pemex, de estable a negativa, y la de México, de estable a perspectiva negativa.En este contexto, decidieron mandar la iniciativa de prohibir que los bancos cobren comisiones por sus servicios al usuario; no tuvieron la prudencia del dialogo previo con autoridades financieras como lo reclamó Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, también Yeidckol Polensky, presidenta de Morena; Mario Delgado, coordinador de diputados; y la ABM (Asociación de Bancos de México).También, es cierto que algunas comisiones son onerosas o sin mayor sustento; pero, seguramente existiría la holgura suficiente para que se ajustaran mediante la negociación y el dialogo con la ABM, a través de Banco de México y Hacienda. Lo hicieron sin tacto, sin dialogo y mucha estridencia.Posteriormente, aparecen Urzúa, de Hacienda, y Monreal, del Senado, comentando “que las iniciativas de cambio en materia económica y financiera, deberán platicarlas antes para evitar movimientos negativos en la economía.Pero, lo hicieron al revés: Lanzan la iniciativa y luego se reúnen y se consultan. ¿Quién estará coordinando las acciones entre poderes?Lo anterior, ha creado una ola de desconfianza en los mercados financieros, generando pérdidas al valor de capitalización de las empresas que cotizan en Bolsa, por 400 mil millones de pesos; además, el peso se fue hasta $20.50 por dólar.Esto urgió a Banco de México a subir en 25 puntos base la tasa de referencia, costándole millonadas más al Gobierno porque tiene que pagar más por sus Cetes; y, desde luego, también, a los particulares y empresas en sus tarjetas y créditos.Si querían con esto ayudar al usuario, el posible ahorro ya se lo comió el alza de tasas. ¿Quién ganó? Nadie, todos pusieron y perdieron.El poder tiene sus usos y servidumbres. Ejercerlo antes de tiempo, sin mayor miramiento en las formas, ha tenido un costo muy alto para un gobierno que aún no toma posesión. Algunos consienten en que son errores, otros dicen que son solo ocurrencias y algunos más creen que son claras señales de la toma del poder, de parte del que será el próximo Presidente ungido de México.La pregunta toral en el tema de las comisiones sería: ¿Andrés Manuel estaba enterado de la iniciativa de su líder del Senado? Sus alcances fueron mayúsculos, porque dio la impresión de que en el futuro sería un Estado intervencionista.O, será que se fue en solitario Monreal y marcó su territorio, su ámbito de acción y se posicionó para el futuro, mandando el mensaje de: “Aquí estoy, y tienen que negociar conmigo, porque somos poderes diferentes…”.Diego Fernández de Cevallos dice que éste es un juego de tahúres. Si fuera así, entonces, ¿para qué arriesgar y poner en entredicho la palabra del Presidente, que tuvo que salir a calmar a los mercados, confrontando a Monreal, líder de la bancada de Morena en el Congreso? También salieron a la palestra el próximo secretario de Hacienda y otros que no estaban de acuerdo con la decisión de Monreal.Ese juego de tahúres, sería un juego muy peligroso para todos: revolver, sin necesidad alguna de toda esa intriga y parafernalia, las aguas que tendrían que beber. Finalmente, Monreal no retiró su iniciativa. ¿Entonces, para qué exponer la credibilidad de la palabra del futuro Presidente?Las economías mundiales están relacionadas entre sí, los capitales son golondrinos, van al calor y no donde hace frío, porque velan, ante todo, por la seguridad de sus propios intereses. México no es, en absoluto, una economía independiente, ninguna lo es; México debe ofrecer un clima cálido de confianza al mundo.Ciertamente, AMLO tendrá una gran oportunidad para “hacer historia”, pero deberá de enfrentar retos enormes que no será fácil superar. Tal vez, si se analiza la opción que llevó al poder a Andrés Manuel se entenderían mejor las dificultades por las que tendrá que navegar su gobierno.La opción se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Es un conglomerado de fuerzas políticas, grupos sociales y personas en lo individual de origen social diverso, con historias y pensamientos muy distintos. No los une un proyecto específico, las circunstancias los unieron con la finalidad de transformar a México. Pero, si discutieran entre ellos, lo más seguro es que nunca se pondrían de acuerdo.En Morena tienen cabida fuerzas políticas tanto de la extrema derecha, como integrantes del partido evangélico PES, acaudalados empresarios, ex militantes del PAN, del PRI, de centro-derecha y también del PVEM sin ninguna ideología; también, airados trotskistas, siempre evocando agravios del pasado. Se han sumado líderes sindicales y sociales con alguna base y otros que sólo cuentan con su nombre. Así mismo, hay ciudadanos, académicos y funcionarios.Sus consignas son que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación”. Entre sus principios están: El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos; el movimiento reconoce su esencia en la pluralidad; los miembros del Movimiento se nutren de las luchas y movimientos sociales de México.AMLO, en su condición de caudillo, será el garante de la unidad de esa diversidad. Pero, aguantará el fuego cruzado entre fifís y chairos, entre empresarios y Fernández Noroña y Paco Ignacio Taibo II, que quiere expropiar aeropuertos y minas, bancos y todo lo que se pueda… y el reciente Consejo Asesor Presidencial de Empresarios, Miguel Alemán, Ricardo Salinas Pliego…Es evidente de dónde provendrán los estiras y aflojas a que estará sometido el próximo Presidente de México. Un Mesías, un movimiento, morenos y gentiles, saldos y resocas de todos los partidos y polifacéticos intereses alrededor de todos ellos.Compromisos con fifís de ultraderecha, obligaciones con doctrinarios de Izquierda; intereses sindicales, estructuras partidistas, una gran masa amorfa que se divide en chairos y fifís, sin que nada quede fuera de esas asignaturas.En México, no se necesita una visión maniquea que ahondaría en diferencias de clase, buenos y malos, morenos y gentiles, chairos y fifís. Estos estereotipos diferenciales podrían generar una atmósfera cargada y tóxica; todos somos mexicanos que queremos que el país marche bien.No es deseable que tantos intereses encontrados que aglutina Morena generen tensiones permanentes. El error de octubre… el de noviembre… y los que siguen, pueden ser resultado de los jaloneos internos, debido a la infausta ocurrencia reduccionista de sintetizar la diversidad cultural de México en dos clases: chairos y fifís.Me decía un ínclito amigo: “Ojalá y escribas algo que transmita entusiasmo, porque de malas estamos hasta el tope.” Con gusto le concedo la razón. Por lo tanto, hago votos para que el instinto político de Andrés Manuel sepa conducir la diversidad de actores políticos a lograr un cambio en México, con el pragmatismo de lo posible, sin trastocar todo y sin renunciar a lo deseable.P.D. En el diccionario, chairo significa el instrumento donde se afila la cuchilla; fifí, catrín que no se empolva los zapatos…