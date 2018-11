Turbulencias

A unos cuantos días del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador priva un ambiente de incertidumbre nunca antes vivido en este país; jamás un cambio de gobierno había generado tanta turbulencia.Obviamente esto no significa que el gobierno actual de Peña Nieto haya dado certezas, de hecho, lo que ha sucedido a partir del 1 de julio, con un presidente electo tomando decisiones y llevando la agenda política, sólo evidencia la incapacidad del gobierno actual, la falta de control, la ausencia total del presidente Peña Nieto; el alejamiento con la sociedad y con las decisiones que debieron tomarse para una gestión a la altura de lo que México necesita. Con lo sucedido estos meses, la pregunta obligada y dramática es: ¿desde cuándo venimos padeciendo ese desgobierno?El País ha navegado en medio de un desgaste institucional, del descrédito de la función pública, de la falta de confianza en las autoridades, y de una corrupción e impunidad como nunca antes se había vivido. Y vaya que es difícil afirmar esto, en una historia de saqueo e impunidad sin fin en todos los estados, por todo el País.Todavía hace unos minutos venía escuchando en el radio los spots del Gobierno Federal, machacando que México hoy es mejor, que las cosas buenas cuentan mucho, en una estrategia de locos: mensajes que a nadie importan, que nadie cree, y que no tiene ningún sentido más allá de cumplir con los compromisos de publicidad del gobierno, en un gasto absurdo que tan sólo en 2017 ascendió a casi 11 mil millones de pesos, que se pudieron haber gastado en programas, mientras el 80% de la población desaprueba la gestión de Peña Nieto.De ese tamaño son las insensateces que padecemos.Y hoy seguimos con señales, malas e innecesarias, espantando mercados, provocando reacciones equivocadas, en lugar de corregir lo que esté torcido, lo que signifique corrupción.Y para continuar con el estupor, el domingo pasado, apenas habiendo votado, en una acción seguramente planeada para buscar la nota y opacar el nombramiento del nuevo presidente del PAN, Calderón renuncia a su partido.Todavía recuerdo a mi querido amigo César Leal Angulo, fundador del PAN en Veracruz, cuando me contaba que Felipe y la “Cocoa”, hermana del ex presidente, crecieron en el PAN, y que era frecuente verlos de niños corriendo y jugando en el Partido, al que su padre don Luis Calderón Vega, panista reconocido, asistía. César decía con la sorna y agudeza que lo caracterizaba, que comprendía que Felipe creyera que el partido era suyo, algo a lo que vio crecer.Desconozco cuál sea el análisis de Felipe respecto a lo que necesita el País, pero ya encarrerado, además de su renuncia, nos participa la formación de un nuevo Partido, lo que además de abonarle poco a su credibilidad, obliga a recomendarle que sea menos entusiasta al emprender ese tipo de proyectos, por lo ya experimentado en la recolección de firmas para la candidatura de Margarita, que bastante mal le fue.La decisión de un nuevo partido político no impacta a nadie, no he escuchado al día de hoy un comentario favorable al respecto, suena a proyecto personal más que a necesidades reales de País. Hoy lo que se necesita son voces argumentadas y congruentes ante un México que solo enfrenta incertidumbres; para ocurrencias ya hemos tenido bastantes con las de un gobierno que todavía no comienza.Dónde esta la sensatez de los ex presidentes, por qué Calderón toma esa postura, dónde quedaron los candidatos Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña que deberían ser voz y postura de millones de ciudadanos que les dieron su voto, por qué unos se esconden y otros se pierden en guerras fratricidas, que sólo suman al descrédito de las instituciones.Dónde esta Peña Nieto que ha sido incapaz de darse su lugar en un proceso de transición; por qué no ha defendido su proyecto señero, el más importante de su sexenio, el aeropuerto de Texcoco. Qué hay detrás de todo esto, cuáles son los acuerdos hechos desde campaña para protegerse.Felipe como militante del PAN gran parte de su vida, conoce bien la lucha histórica en contra del presidencialismo, del poder total que sólo pervierte, de mayorías absolutas en Cámaras y Congresos locales que poco aseguran la estabilidad de un País tan plural. La historia de México nos lo dice, cuando los gobernantes se convierten en reyezuelos las cosas no funcionan.Los bandazos, las devaluaciones y las crisis recurrentes son una constante, por no existir contrapesos al poder.La mecha corta que ha venido definiendo a Calderón por muchos años no sirve para detonar la solución que requerimos en este momento.Hoy necesitamos buenas señales, decisiones de estado que fortalezcan las instituciones, no ocurrencias de revancha y muestras de fuerza y poder, que es lo único que se aprecia en esta transición.