El próximo viernes 23 se realizará el décimo quinto informe de actividades del IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato). Este Instituto tiene un papel clave en la construcción de la vida social y de la democracia de nuestro terruño. Esto, por la sencilla razón de que tiene como misión, dar acceso a la gente, a la información pública.En México, a los gobernantes no siempre les gusta el transparentar la información; además, el pueblo está metido en la dinámica de la sobrevivencia y no tiene tiempo para averiguar los asuntos públicos.Los medios de comunicación, los organismos sociales y las universidades, hemos hecho esa labor y más recientemente, los institutos de acceso a la información, gracias a leyes que como sociedad hemos exigido.Nuestro IACIP fue creado en el 2003 por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Entró en funciones hace 15 años para vigilar el cumplimiento de esa Ley y garantizarnos a la sociedad guanajuatense el derecho a saber.El IACIP tiene una vida propia, pero a los ciudadanos de a pie no nos es fácil conocer su labor y menos, alcanzar llegar a ser Consejeros ciudadanos, para “abrir el ostión” de la información sobre el uso de los recursos públicos.Hoy, la Universidad Meridiano es la única escuela de periodismo, disciplina que precisamente, se encarga de arrancar la información al gobierno para entregarla a la gente gracias a los medios de comunicación y a las “benditas redes sociales”.A nivel mundial, hay un movimiento, una filosofía, que es propia de los institutos como el IACIP: el Gobierno Abierto.El Gobierno Abierto tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Este movimiento surgió en Inglaterra hace 50 años y su objetivo inicial fue exigir la apertura del gobierno y la participación ciudadana frente al opacidad con el que se actúa muchas veces.El concepto evolucionó desde entonces para incluir hoy el acceso libre a la información, la protección de datos, el conocimiento de la operación del gobierno y el libre ejercicio de la opinión ciudadana.Este concepto de Gobierno Abierto se puede encontrar en los documentos del IACIP, pues el Instituto tiene como atribuciones: vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información mediante la emisión de políticas y recomendaciones, para que todos los sujetos obligados cumplan con las disposiciones de la Ley.Por eso, tiene entre sus obligaciones: “promover en la sociedad guanajuatense el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales”.Busca también “garantizar la protección de los datos personales, en los términos de la ley en la materia. Tiene también entre sus funciones, difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.Procura la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley.No es difícil confirmar en la opinión pública, que los actuales sistemas democráticos como es el caso de la gobernanza, tienen un déficit de transparencia y de participación ciudadana.Se generan conflictos cuando los medios de comunicación exigimos que los datos sean abiertos (Open Data) y con acciones abiertas (Open Action). Para eso, se debe mejorar el funcionamiento interno de las instituciones públicas aumentando sus capacidades y su profesionalismo.Requerimos la interacción ciudadana no para legitimar las decisiones de la política pública sino para exigir que se tomen las mejores decisiones, pasando de la democracia participativa a la deliberativa.Tenemos que construir plataformas abiertas de un gobierno abierto para crear una sociedad abierta.Esto provocará: el respeto al derecho de acceso a la información y combatir la corrupción, pues el incumplimiento en la implementación del gobierno abierto, es la cultura de los funcionarios públicos.Para que alcancemos el gobierno abierto, una estrategia interesante y que promete grandes ventajas, tanto para el gobierno como para la ciudadanía, es el gobierno digital.Los beneficios de la implementación del llamado “e-government” serán: menor corrupción, aumento de la transparencia en la gestión pública, mejoras en la atención a la población a través de servicios más rápidos, ahorro en el gasto público y reducción en tiempo y costos en servicios, proyectos que ya hemos concretado en León con el Consejo de Competitividad y Mejora Regulatoria.Son retos para nuestro querido Guanajuato, crear una cultura entre la sociedad de gobierno abierto, para que podamos exigir cuentas claras y que nuestras universidades tengan un rol clave para que podamos “abrir el ostión” de las cuentas del gobierno.Pero todo esto, tiene un faltante: tener un Consejero proveniente del ámbito educativo para la inclusión en los programas de estudio de contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública y concretar la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública.También para que basados en el prestigio de los Consejeros, logremos transmitir a la gente, sus derechos sobre la información pública asegurándole a la gente que no se oculta nada.Me gusta el papel del IACIP, tiene una buena labor, ha realizado contribuciones importantes, pero hay que abrirlo a la participación de un representante con consenso en la comunidad universitaria.Su modelo de gobierno requiere la participación de más Consejeros ciudadanos expertos en temas de transparencia, con aceptación social e independencia clara del poder político.Interesante labor tiene el IACIP, espacio idóneo para ciudadanos que consideramos nuestra contribución está en el ámbito del acceso a la información y la transparencia de la función pública.