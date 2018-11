El ilusionismo de Calderón

“Soñar, no cuesta nada”.Máxima irrefutableDa grima, no pena sino lástima, los pasos que últimamente han cimbrado al llamado a sí mismo “Hijo Desobediente”.Se ha salido del Partido Acción Nacional, luego que en las elecciones generales resultó electo Marko Cortés Mendoza, por cierto su paisano.El cascabeleo ya se dejaba sentir, desde que Margarita Zavala no pudo ser nominada como candidata presidencial, los barruntos de separatismo resultaban perceptibles.Calderón aguardó lo más que pudo, pero seguramente ya con su fijación mental y emocional a punto. Estalló al instante que le pareció clave, oportuno, para sacudir a los albiazules. Es perceptible que sin lograrlo siquiera mínimamente.Lo lamentable fue que lo perdió la fantasía al juzgar, con juicio muy corto, que la cauda de seguidores era grande y, por lo que se aprecia, no se trata ni de una secuela familiar. Quien lo “destapó” en Jalisco, cuando le brincó las trancas a Vicente Fox, ya ni se acuerda del tarasco.En el fondo de este fenómeno partidario, hay un sustrato de nada olvidada manipulación.Cuando Felipe Calderón Hinojosa fue Presidente de la República dominó, a decir de un analista serio como lo es Francisco José Paoli (quien ejerció de legislador panista), toda la estructura del partido; él imponía candidatos a los diversos niveles, controlaba el Consejo Nacional. Ordenó a Germán Martínez, hoy adherente de Morena y por lo mismo próximo director del IMSS, ser líder nacional; luego que este personaje salió corriendo al perder con ineptitud y escándalo una elección, el mandamás ordenó que César Nava ocupara el cargo. Y así fue, por obra y gracia del controlismo imposicionista.Ahora el huidizo se espanta, porque asegura hubo en el evento reciente, ausencia de democracia interna.Recordemos que cuando fue declarado triunfador en las elecciones federales que lo encumbraron, el michoacano expresó campanudamente: “haiga sido, como haiga sido”. Esa no lógica sino falacia, ahora careció de aplicación.Lo de fondo: al tomar tal sendero electoral, es que Calderón se advierte encaminado no a formar un organismo que haga escozor en la realidad política nacional, que sea contrapeso al unipersonalismo de AMLO y las imposiciones de su movimiento. No, nada de eso, Felipe quiere debilitar y si en sus manos estuviera hacer sucumbir a su ex partido.El rencor, que aflora, es de gran dimensión y su apetito de poder no tiene límites. Nada qué ver, tampoco, con la propuesta de Gómez Morín nieto, que la jugó por mera aventura.Si procedemos analíticamente con simplismo, nos daremos cuenta que nada tiene qué ofrecer Calderón. Decirles a sus amigos: “Vénganse para acá que hablando del poder va a estar mejor”, sería algo fantasioso y hasta ridículo.Afirmamos esto porque su caudal de ideas, prestigio, visión y liderazgo, que por cierto no era abundante, ya se agotó. En esa su recámara mental seguro no quedan más que recuerdos, de lo que pudo ser, un buen gobierno que nunca fue. La estela de luz, en el Paseo de la Reforma, allí está, como monumento a la estulticia.Para lo que ahora se propone no es creíble que siquiera arranque de manera oportuna. Es aventura sin ventura que se atrevió a bosquejar; los tiempos que fija la ley son, en este caso, muy perentorios. Contar con cuadros o grupos de base, promocionales, imposible lograrlo sin recursos financieros que Felipe, por más que haya acumulado, no tiene. Encontrar mecenas, gente que arriesgue su fortuna en aras de un verbalismo irreflexivo, no es creíble.Pero lo de fondo: sus fieles seguidores que en otros tiempos fueron favorecidos por él, no pocos andan tras la chuleta con el vencedor del primero de julio. Van tras el plato de lentejas, por lo que ni siquiera voltearán para ver el peregrinaje de Felipe.Es como, para en un imaginario que en política siempre lo hay, suponer que el ex panista, con ánimo de desquite tenga respuesta a su invite o llamado con los militantes descontentos del panismo, que existen, no cabe duda; pero como caer en la torpeza de ir con un ilusionista en lugar de corregir y fortalecer su partido, es como para no creerlo por tonto o temerario.Calderón, por lo que se advierte, si persiste en la formación de su propio partido político va a terminar como un personaje anecdótico y solitario, además de vapuleado por los desatinos que cometió, tanto en el partido como en la Presidencia que pésimamente ejerció.De verdad, en esta aventura ni siquiera Elba Esther Gordillo, quien presumió que lo hizo ganar la Silla del Águila, lo va a secundar.