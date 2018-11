La Olla. Vamos con Fe Guanajuato

Empresarios empujan por impuesto con causa

Contralores carnales

Desánimo panista

...Y la retirada

Los líderes empresariales ya dijeron que sí a incrementar un impuesto en Guanajuato.No fue el gobernadorni su equipo de asesores quienes pusieron el tema en la mesa, por el contrario, los propios empresarios están convencidos de aportar más en apoyo a grupos vulnerables.De sus ingresos totales al año el Gobierno del Estado de Guanajuato tiene apenas un 15% de fuentes propias, siendo la principal los Impuestos Sobre Nóminas y Cedulares que desde que se cobran, en el año 2005, a iniciativa del gobernador, no se ha movido en nada la tasa.La propuesta empresarial es adicionar un 0.2% como mínimo y hasta un 0.3%. Eso siempre y cuando esa aportación adicional se administre en un fideicomiso en el que la sociedad civil sea la que decida sobre el destino en proyectos con impacto directo en el desarrollo social y en la seguridad pública.Los consejos coordinadores empresariales de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, harán este martes en conferencia de prensa el anuncio de que están prestos para entrarle.Con ello buscan dar el último empujón al gobernadorantes de que presente su iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 2019, que debe er a más tardar el próximo sábado.El gobernadorno ha dicho nada del tema en particular pero ya deslizó el viernes en una breve declaración a medios (de las contadas en lo que va de su gobierno), cuando estuvo en León para inaugurar el Festival Internacional del Globo, que se está considerando la opción del alza de impuestos.Su secretario de Finanzas,, dijo cuando llegó que no consideraban ajustes en impuestos.A ningún gobernante le gusta aparecer como el que subió impuestos, pero hay que poner pros y contras en una balanza, y más cuando son quienes van a pagarlos los que aseguran que no hay bronca.El incremento dicen que no afectaría la estabilidad de las empresas y de los empleos. En cambio sí puede representar una bolsa de 300, 400 o hasta 500 millones que hoy no hay manera de conseguir. Y peor aún cuando se advierte el recorte de bolsas federales que hoy son discrecionales, como el ramo 23.El modelo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense es un gran ejemplo de hasta dónde se puede llegar cuando hay voluntad de hacer las cosas de la mano con la sociedad y con el gobierno.Para muestra de los proyectos frustrados está el Centro Deportivo y Recreativo para los Policías y sus Familias en León. En el primer I Informe de Gobierno del alcalde, en septiembre 2016, el gobernadorcomprometió que el Estado lo construiría, sólo pedía que el Ayuntamiento de León donara el terreno. Hace un año se dijo que se aplicarían 40 millones (20 millones del Estado, 10 de la iniciativa privada y 10 más del Municipio) para arrancarlo. No se puso ni una piedra.La iniciativa del “impuesto social” no es nueva, la puso sobre la mesaen su discurso de toma de protesta como presidente de la Cámara de la Vivienda en Guanajuato, en abril del 2016.Un grupo de empresarios leoneses visitó la Fundación del Empresariado Chihuahuense en mayo de 2017.Hoy el ánimo empresarial se une al nuevo Gobierno en Guanajuato.También es importante comparar con lo que cobran del Impuesto Sobre Nómina en otros estados. Obsevamos que hay varios cuya tasa está en el 3%, como son Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz; otros más en el 2.5% son Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Zacatecas; y entre un 2.4% y el 3% en Sinaloa.Entonces en el contexto nacional un ajuste al 2.2% y el 2.3% del impuesto resulta razonable.La propuesta ya había sido incluida en el documento “Propuestas Guanajuato 2018” que el Consejo Coordinador Empresarial de León, con la suma de 60 organizaciones sociales, le entregó a cada uno de los candidatos a la Alcaldía de León y a la gubernatura de Guanajuato, por supuesto aNo es sólo pues una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial de León (que agrupa a Coparmex, CICEG, Cicur, Apimex, CMIC, Amexme, Canadevi, Canaco y Canacintra), están sumadas organizaciones sociales, colegios de profesionistas, universidades, y cámaras empresariales del Estado.En ese documento participaron por ejemplo: Concamin Bajío que comanda el panista; el Observatorio Ciudadano de León; la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande; Asociación del Empresariado Celayense; la Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial; la Universidad de León; Univa; Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León, y más.En León, Irapuato, Celaya, y más, la impresión que quedó con el proceso de nombramientos de los contralores municipales es la misma: no se garantiza un fiscal municipal autónomo, independiente.Una reforma legal arrebató a la primera minoría en los ayuntamientos, es decir, a la oposición, la oportunidad de proponer una terna de donde finalmente se elegía a los contralores municipales. Bajo el argumento de evitar a las contralorías como “golpeteo” político, el Congreso Local se fue al otro extremo, a las contralorías “carnales” en donde el titular es un empleado más del Alcalde en turno.Así se probó hace tres años con evidente fracaso, pero el Congreso del Estado no revisó el procedimiento, y eso que estaban en plena construcción del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).En Celaya eligieron a, exdirigente estatal del PRI, la carta de la alcaldesa; en Irapuato dejaron al mismo,, de quien el alcalde“le echó flores” desde que se abrió la convocatoria; y en León ya conoce la historia,, un abogado de corazón azul a quien evidenciaron en una foto festejando el triunfo deEl presidente del CCE de León,le envió una carta esta semana a quien encabeza el Consejo Ciudadano de Contraloría Social,, para pedirle que impulse los cambios para que “en la próxima convocatoria se le prohíba participar a quienes hayan representado, capacitado o defendido a cualquier instituto político o candidato en procesos electorales”.Pero la responsabilidad está en la cancha del Congreso Local para que reforme la Ley Orgánica Municipal. La Comisión de Asuntos Municipales tiene como presidenta a la priístay como secretaria a la panista, la de los Pueblos del Rincón deben hacer la tarea.En Guanajuato la militancia panista no está entusiasmada con la vida interna de su partido.Al menos así lo dice la baja afluencia para elegir a su dirigencia nacional,A nivel nacional participó el 64.9% del padrón total de 280,353, pero en Guanajuato, cacareado como el “bastión” (ya más bien reducto) azul, sólo fueron a las urnas 7,504 personas, lo que representa el 56% del padrón total que es de 13 mil 409 militantes, o sea 9 puntos menos que el promedio nacional.En Guanajuato 5,960 votaron por, 1,425 pory 119 votos nulos. La proporción de votos por uno y otro candidato fue igual que en el resultado nacional, una aplastante preferencia del 79% por el michoacano y 21% por el de Naucalpan, nieto del fundador del PAN.Pero más allá del resultado la pregunta es ¿por qué un 44% de panistas en Guanajuato no votaron?Entre las hipótesis pueden estar la de un resultado previsible a favor dey la falta de costumbre del panismo en la época reciente para ir a las urnas a elegir dirigentes o candidatos a elección popular.En el anecdotario de la historia política quedaron ya las acaloradas batallas, campañas, debates, en donde en cada distrito electoral se disputaban las candidaturas y las dirigencias, con el “anayismo” llegaron los ‘dedazos’ disfrazados de designaciones, los acuerdos cupulares, el fin de la democracia.Sin embargo, a diferencia de Guanajuato, sí hubo estados donde más del 60% fue a votar: Baja California Sur, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Campeche, Puebla, Morelos, Sonora.En el total de militantes que votaron el estado de Guanajuato (5 mil 960) fue el octavo de mayor votación, después de los siguientes estados: Puebla (19,444), Veracruz (19,423), Estado de México (18,852), Jalisco (12,661), Nuevo León (9,069), Ciudad de México (8,574), Michoacán (7,572).Ese último es otro dato que para nada refleja la fuerza del PAN en Guanajuato, el único estado de la República en el que ganó su candidato a la Presidencia de la República,, quien por cierto ni un agradecimiento especial hizo a los panistas del terruño después del 1 de julio.Si revisamos a detalle la votación, los municipios más poblados del estado en donde gobierna el PAN, no superaron el 50% de militantes que fueron a votar: León (47%), Celaya (49%), Irapuato (36%), Guanajuato (43%). El mayor porcentaje de votantes se registró en: Tarandacuao, Jerécuaro, Atarjea, Doctor Mora, Huanímaro, Ocampo, Purísima del Rincón.Para renovar el Comité Directivo Estatal del PAN también todo fue “planchado”, con el respaldo del Gobernador que se fue y el que llegó,, encumbraron como jefe a, y ya nadie más se animó a enfretarse al aparato oficial que controla la nómina en Estado y Municipios.Si bien cada tres años los panistas de Guanajuato presumen ser la bancada de diputados federales más grande (hoy tienen 12 de mayoría y dos más por la vía plurinominal), la realidad es que a nivel nacional el PAN de Guanajuato está pobre de figuras, hace mucho que no pesan en las decisiones del partido.El exgobernadorcomo coordinador de la bancada federal; y la senadora leonesa, como integrante de la planilla deen el CEN, son las cartas a seguir.Del 1 de julio a la fecha 27 militantes panistas de Guanajuato presentaron su renuncia (13 son de León, cinco de Acámbaro, tres de Salamanca, tres de Irapuato, dos de Villagrán y uno de Manuel Doblado).Entre los nombres anote usted el de, exdirector general de Comunicación Social de la Presidencia Municipal de León en 2009-2012, concomo Alcalde. A la partida de su ex Jefe el conocido “Bubu” se quedó en el PAN y hasta apareció en aquella fotografía del encuentro que los exaliados detuvieron con, para cuadrarse a la campaña azul.Las cosas luego cambiaron, le prometieron sumarlo, pero lo enviaron a la banca, mientras su amigo de años,, se alista a tomar las riendas de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo invitó a trabajar, le dijo que ‘sí’ y el 12 de octubre presentó su renuncia al PAN.atenderá el área responsable de Educación, Divulgación y Comunicación Social.No es el único que acompañará al ex Alcalde de León en Profeco, como su subprocurador Jurídico estará otro expanista de muchos años, el abogado irapuatense,Otro que se despidió del PAN el 10 de julio fue el doctor, exdirector general de Salud Municipal también en la Presidencia Municipal con, en su caso ya tenía un pie fuera pues su esposa, también médica,, fue candidata a diputada federal por Morena.También se despidieron de Acción Nacional el empresario constructor y exregidor,, y la abogada exmagistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,, aunque en su caso ambos tienen su corazoncito eny la mira en un nuevo partido político.Dos docenas que se van en 13,409 militantes dirán que no es nada, y que más se están sumando al reabrir el proceso de reafiliación después de años con candado, y en los números tienen todita razón. Pero un partido no está en crisis por el número de militantes que pierde, sino cuando se desdibuja su identidad...