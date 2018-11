Venganza y maldad

“Cuán feliz es elhombre inocentesin delito…”.Alexander Pope.LA INFAMIAComo la prioridad era no perder el trabajo, su pariente influyente, muy astuto, consiguió a Sonia una cita con el entonces Secretario de Gobierno, aconsejándole informara de la situación, pero agregando la mentira de que Orlando la acosaba sexualmente amenazándola con despedirla si no aceptaba sus propuestas, y que como ella se había negado en repetidas ocasiones, le estaba cumpliendo su amenaza.El Secretario alarmado y conmovido con la actuación de Sonia, incluyendo sus lágrimas, optó por preservarle su trabajo, aunque cambiándola de adscripción y recomendándole interponer su queja en Contraloría y Derechos Humanos y que le avisara.Ante esa situación que no estaba en sus planes, su primo que laboraba en una de las áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy conocedor de la urdimbre burocrática y de la reacción de los funcionarios públicos, le tranquilizó asegurándole le ayudaría a tener las pruebas necesarias para acreditar sus versiones.EL CALVARIO Y DESPRESTIGIOSonia acudió a la Contraloría y presentó su queja, pero allí le recomendaron presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público. Al hablar con su primo, éste le recomendó recabar muestras de la escritura de Orlando que tuviera en su poder como parte de sus relaciones de trabajo, con recados, mensajes u órdenes que le hubiera dado en ese tiempo de ser compañeros.Así lo hizo y no supo de qué manera su primo le entregó una serie de documentos falsificados con textos morbosos y propositivos, así como citas amorosas y amenazas para perder su trabajo, con escritura muy similar a la de Orlando, verdaderamente con un parecido a simple vista muy afín a la letra de Orlando.Le dijo que le tomara unas fotocopias y las aportara como pruebas ante las distintas autoridades y que destruyera los originales.Para entonces, ya sus superiores habían llamado a Orlando, reclamándole lo que había hecho a Sonia y le exigieron renunciara, para que se llevaran a cabo las investigaciones propias del caso. Pese a sus vehementes negativas de las acusaciones y a sus súplicas, explicando la situación, nadie le creyó.Perdió su trabajo, muchos amigos y hasta familiares le voltearon la espalda, pero lo que más le importaba era su esposa, sus hijos, su familia.Junto con el escándalo y consecuencias burocráticas en el ambiente de trabajo, vino una inexplicable campaña mediática en su contra en radio, televisión, periódicos y redes sociales. Comprendiendo que esto fue orquestado por Sonia y su influyente primo que tenía muchas relaciones con medios de comunicación.Se abatió y a punto de darse por vencido ante tanta infamia, vino una luz de esperanza cuando todo parecía perdido y se encontraba en el desprestigio total, sin trabajo, sin dinero.Orlando recibió un citatorio para presentarse a rendir declaración ante el Ministerio Público, y allá acudió con su abogado defensor, donde obviamente le mostraron los manuscritos supuestamente atribuibles a su autoría, y negando acusación y todo lo aportado por la ofendida, le preguntaron si se sometía a una prueba caligráfica y grafoscópica, lo cual aceptó con la anuencia de su abogado y confió en que podría dilucidarse la verdad.ERROR DEL ABOGADO ASESOR DE SONIADespués de que en una larga y prolongada jornada le fueran practicados los exámenes de escritura a Orlando, era necesario para realizar la peritación correcta hacer la comparativa con los escritos aportados como pruebas por la ofendida del supuesto delito, pero necesitaban los originales y ella solo había entregado fotocopias, por eso astutamente su primo le había recomendado destruir los originales, sabedor de ese requisito técnico pericial, para ocultar la falsedad.Sin embargo, ahora el destino jugó a favor de Orlando, y como en la obra de arte cinematográfica de Woody Allen, Match Point, la pelota se regresó.Resulta que cuando Sonia presentó su queja comentó a su abogado que presentaría copias de los supuestos mensajes escritos de Orlando, y le dijo que destruiría los originales, pero éste a contrario de su primo, le dijo los conservara por si se necesitaran, de tal manera que hasta le pidió se los diera y los guardó en su portafolio.El Ministerio Público citó a la ofendida, quien acudió con su asesor jurídico, y allí le requirió la entrega de los mensajes escritos originales, a lo cual ella manifestó que los tenía su abogado, y mirándolo fijamente el Ministerio Público le dijo al abogado “Lic usted los tiene, puede proporcionármelos” y en ese instante, con su intención sana, éste los sacó de su portafolio y los entregó.Con ellos se efectuó el peritaje respectivo en la Procuraduría de Justicia que tardó unas semanas, pero por fin se emitió un dictamen contundente, rotundo y definitivo en el que se concluyó que los mensajes no correspondían al puño y letra de Orlando. Se descubrió la maniobra.DECLARACIÓN DE NO CULPABLEYa con todos los elementos del caso, el Agente del Ministerio Público, procedió a tomar la determinación correspondiente y decidió declarar el No Ejercicio de la Acción Penal, esto es, que no se acreditó responsabilidad penal alguna en contra de Orlando, ordenando el archivo del caso y dejando a salvo los derechos del inculpado declarado inocente para proceder como lo elijiera conforme a la ley.Sonia y su abogado interpusieron recurso de inconformidad, alegando haber sido sorprendidos por el Ministerio Público obteniendo pruebas ilegales bajo presión para entregar los originales de los mensajes.Pero otra Juez les declaró improcedentes e infundados esos agravios, pues hasta especificó que quien los entregó fue su propio asesor jurídico, sabedor de los alcances de sus actos.Allí recordé una frase de la novela “Morir en el Golfo” de Héctor Aguilar Camín: “No hay crudo que no sea humilde, ni pendejo sin portafolio”; pues el abogado de Sonia solía cargar a todos lados con su portafolio.EPÍLOGONo paró todo allí, aún no conformes con la resolución de inconformidad, sabedores de la trascendencia del hecho descubierto, interpusieron una demanda de amparo, alegando como violaciones, los derechos de la víctima y que el hecho de que el abogado hubiera entregado los documentos, lo hizo sin saber que podría afectar el resultado, casi admitiendo que eran falsos y que el abogado no sabía.También se resolvió negándoles el amparo y con el señalamiento del Juez Federal a quien le pareció sorpresivo y sospechoso que no atacaran o alegaran en su favor la autenticidad de la escritura de los mensajes y en cambio se acogieran a un “error de procedimiento”.Finalmente, ya no interpusieron recurso de revisión, quizá temerosos de continuar recibiendo reveses cada vez más contundentes y hasta vergonzosos.Orlando ha batallado para conseguir trabajo, pero es otro su ánimo y actitud.NOTA: Saludos a la lectora asidua y exigente de esta columna, Alicia Reyes Pimentel.